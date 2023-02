La Brainoise Cilia Vermeiren qualifiée pour les championnats de Belgique

Elle était versée dans une poule de quatre joueuses. "J’étais assez nerveuse en début de compétition. Yves Demanet, mon coach, a su me calmer et me donner confiance. Dès que j’étais mieux mentalement, les résultats ont suivi."

Et elle a terminé en tête de sa poule. "Certains sets étaient ensuite plus compliqués. Mais une fois encore, mon coach m’a soutenue mentalement. Une fois en quart de finale, je me suis dit que je pouvais viser le podium."

L’appétit est venu en jouant. Une fois en finale, que viser d’autre que le titre. "J’ai joué cette finale contre Cindy Duval. Je l’avais battue dans ma poule mais une fois arrivée en finale, j’étais un peu perdue. Je ne savais plus comment l’aborder. J’étais très stressée au début du match à l’idée de devenir championne. Et puis, j’ai joué mon jeu."

Avec le titre de championne francophone à la clé en ayant gagné toutes ses rencontres en trois sets.

Elle s’alignera le 19 mars prochain aux championnats de Belgique. "L’objectif sera d’aller le plus loin possible. J’espère monter sur le podium."

Une fiche de C6

Ce titre francophone confirme la bonne saison de la joueuse. "J’ai gagné le tournoi de Lillois en novembre dernier. J’ai aussi fait quelques podiums dans d’autres tournois."

Elle joue aussi les interclubs avec Waterloo en division 4. "Je joue en messieurs. Il n’y a pas d’équipe dames à Waterloo. Nous sommes deuxièmes derrière Tubize qui aligne des joueurs classés B. Nous espérons conserver notre deuxième place pour jouer les barrages pour la montée."

À titre individuel, la jeune fille pourrait monter de deux classements. "Pour l’instant, j’ai une fiche de C6."