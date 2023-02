D3A ACFF: Jodoigne veut bien lancer sa troisième tranche au Léo

De son époque, il ne reste que Nicola Hatefi, l’actuel président, gardien et capitaine de l’équipe.

Avant-dernier du classement, le Léo ne va pas bien cette saison. "Ils traversent une période compliquée mais ils ont réalisé quelques transferts, ils vont tout faire pour se sauver et comme ce sont des compétiteurs, je pense que c’est juste une question de temps."

Jodoigne n’allant pas beaucoup mieux, le match s’annonce important pour les deux formations. "Ce sera un match dur et physique sur leur terrain en herbe. Il faudra mettre son bleu de travail pour réaliser un bon résultat là-bas."

En se souvenant du match aller remporté 1-2 par les Bruxellois. "C’était notre première défaite de la saison et on s’en souvient tous encore très bien. C’était un match avec beaucoup de fautes, haché dans le jeu et un arbitrage qui n’était pas exceptionnel. Je m’attends au même genre de match mais avec encore plus d’intensité. On s’y rendra avec un petit goût de revanche et ce match est un tournant dans ce championnat. Si on gagne, on pourra ensuite regarder vers le haut. Si on perd, par contre, la suite sera plus compliquée."

C’est aussi le début de la troisième tranche, avec tout ce que cela sous-entend. "Beaucoup veulent la jouer à fond et comme la série est très équilibrée cette tranche est jouable pour pas mal d’équipes."

Pour Jodoigne aussi, à condition de faire preuve de plus de régularité, un problème constant depuis le début de la saison. Adjoint de Jérôme Terwagne et maintenant de Steve Dessart, Eddy Shamavu est bien placé pour en parler. "Steve a un autre style de management et de coaching que Jérôme. En tant qu’ancien joueur, il a une approche différente et il sait mener ses troupes. Quant à nos résultats en dents de scie, on se pose des questions au sein du staff, voir ce qu’il faudrait donner en plus. Mais c’est bizarre de disputer de bons matches contre les équipes du haut et de moins bons contre celles du bas. Ça n’a pas de sens et c’est plus du psychologique ou du mental."

En espérant que le vent tourne une bonne fois pour toutes, histoire que Jodoigne puisse bien terminer sa saison. Et Eddy quitter le club sur une note positive. "Je ne serai plus à Jodoigne la saison prochaine et je suis à la recherche d’un autre défi", annonce l’intéressé.