D3A ACFF: Falzone se souvient de son 30/30 avec Braine qui se déplace à Saint-Ghislain

Le match sera particulier pour notre interlocuteur qui a évolué deux saisons au stade Gaston Reiff. "C’était à l’époque d’Alain Cneudt comme coach. Il y avait des gars comme Jonathan Huby devant, Mathieu Vlaminck, Jonathan Starquit et Steve Raes. J’en garde de très bons souvenirs et notamment ce magnifique 30/30 la première année dans une P1 relevée avec les équipes flamandes. De l’équipe actuelle, certains joueurs ont évolué avec moi à la RAAL comme Samutondo, Buscema ou Roman, et j’en connais d’autres avec lesquels on crée une bonne relation à force de se croiser."

L’attaquant de trente-deux ans, formé en partie à Tubize, est aussi passé par Rebecq, les Francs Borains, la RAAL et Symphorinois. "L’année dernière, on s’est sauvé avec Gosselies lors du dernier match. Belœil (P1 Hainaut) m’a proposé un super-projet mais la mentalité du club ne me convenait pas. Saint-Ghislain m’avait déjà contacté la saison dernière et je m’y entraînais depuis octobre tout en jouant avec la P3 de Belœil pour garder le rythme. J’ai finalement signé en janvier. Même si j’aimerais marquer, je travaille beaucoup pour l’équipe, dos au but, et j’aimerais poser mes valises pour un moment car j’aime la mentalité du club."

Las, Gianlu loupera ses retrouvailles avec Braine. "Je suis suspendu pour avoir pris ma troisième jaune à Monceau alors que j’en avais eu deux avec Belœil. Je m’attends à un match assez fermé dans le même style que Tamines où les deux équipes devaient aussi gagner. Ça se jouera sur des détails et il faudra y être attentif."