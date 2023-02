D2 ACFF: En déplacement à Stockay, Tubize-Braine doit vite se sortir de cette grisaille

En effet, si la RUTB restait tout de même sur une série de douze rencontres sans défaites, l’année 2023 n’a pas débuté sous les meilleurs auspices pour les Blanc et Or, qui ne comptabilisent qu’un faible 4/12 depuis la trêve. Si cette moyenne est bien évidemment trop faible que pour pouvoir encore prétendre au Top 3, il n’y a cependant encore rien de mal fait pour la RUTB, qui pointe à la sixième place du classement, à seulement quatre unités de la troisième place, avant de se déplacer à Stockay ce samedi soir.

Un déplacement duquel il faudra impérativement ramener trois points, à en croire le coach Mohamed Bouhmidi. "On ne va pas se voiler la face, nous devons renouer avec la victoire. On a pris le temps de discuter avec l’ensemble du groupe et même avec la direction. Il nous a évidemment fallu quelques jours pour digérer la défaite de Rebecq, et dès mardi on s’est remis au travail. Ce genre de moments fait partie d’une saison et de la vie d’un groupe. Cependant, on ne doit pas tomber dans la panique. On se doit de rester serein et simplement relever la tête. C’est en tout cas le message que nous a fait passer la direction, qui croit en nous. Et c’est le plus important."

"Il n’y a pas de pression"

Si le coach n’a donc pas reçu de message de la part de sa direction avec une quelconque mise sous pression, Mohamed Bouhmidi se met lui-même l’impératif de revenir de Stockay avec une victoire. "Je suis quelqu’un d’extrêmement compétitif. Je ne supporte pas la défaite, et là ça fait deux semaines que nous perdons. Je n’ai donc pas besoin de ressentir une pression de la direction, pression qui n’excite pas d’ailleurs, je tiens à le préciser. Je ressens encore une pleine confiance à mon égard de leur part, mais je m’impose personnellement cette pression du résultat à aller chercher ce week-end."

La rencontre qui s’annonce tout de même difficile pour la RUTB, privée de nombreux éléments et surtout qui sera opposée à une très belle équipe de Stockay.

"C’est souvent quand on est dans l’obligation de gagner que le sort s’acharne. On va devoir aligner une défense totalement inédite vu les absences et, surtout, on se retrouve face à une équipe qui nous a bien mis en difficulté lors du match aller, et qui nous avait battus la saison dernière. On est au pied du mur, on est en difficulté, c’est maintenant que l’on doit réagir et montrer que nous formons un groupe, un vrai. J’ai confiance en mes joueurs et en leurs capacités à se surpasser. On va sortir la tête de l’eau."

Denayer s’est occasionné une déchirure et sera absent pour minimum six semaines. Maxime Michel est incertain, alors que Louis Delhaye et Amaury Patris sont suspendus. Dans le sens inverse, Migliore réintègre le groupe.

Le noyau: De Bie, Debauque, Taroli, Ouahouho, Garlito, Aarab, Tepe, Lkoutbi, Michel (?), El Omari, Leite, Giusto, Pierret, Van Onsem, Bendriss, Migliore.