D1 féminine: En déplacement à Liège, Chastre devra mieux construire son jeu

Chastre devra en effet mieux prester que samedi dernier face à OHL. "On en a reparlé mercredi car c’était vraiment mauvais dans la construction du jeu. Or, on sait que l’équipe peut mieux faire. Mais il n’y a pas que le négatif à retenir et on a aussi insisté sur les choses positives. Là, on va enchaîner des matches plus abordables sur le papier et le but reste de prendre nos premiers points. Ça restera compliqué mais on ira à Liège pour gagner."

Rayon effectif, "on a eu un petit couac cette semaine avec la blessure de Charlier mais De Henau viendra nous dépanner au goal. Il y a aussi de petits bobos pour Goetynck, Verstraelen et Houbrix mais ça devrait aller, et on aura donc un noyau de 14-15 filles."

Duquenne et Nkada sont également indisponibles. Précisons encore que le match arrêté à Anderlecht le 17 décembre sera rejoué le mercredi 8 mars.