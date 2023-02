Jusqu’à présent, son rôle était de coordonner les organisations et relancer la dynamique pour ramener plus d’affiliés au sein de la fédération de cyclisme en tant que gestionnaire de projets. On le sait, il est de plus en plus difficile d’organiser des compétitions, et les coureurs se font de plus en plus rares. Des actions ont donc été menées, avec pas mal d’effets sur Bruxelles notamment. Le travail est colossal.

Après une année de fonction, Ludovic Draux ne va pas abandonner cette mission capitale, mais il est aussi amené à développer d’autres missions pour le compte de la Fédération Cycliste Wallonie Bruxelles et il va dès lors diminuer cette implication pour se concentrer sur une nouvelle tâche qui lui tient à cœur. "Je vais prendre en charge le team Wallonie en remplacement de Kevin Ista mais avec des missions plus élargies. Je vais donc encadrer et accompagner les coureurs qui sont sous statuts avec la FWB mais aussi les programmes de courses du team Wallonie, avec des suivis et des propositions d’entraînement, mais également l’accompagnement sur les compétitions."

Il ne sera pas seul dans sa tâche. "Je serai aidé par un directeur sportif qui a officié chez les professionnels et avec qui je vais pouvoir collaborer pour permettre aux coureurs de la FCWB de préparer au mieux leur avenir et de progresser."

Trouver des jeunes talents

Mais le travail de Ludovic Draux, pour rappel ancien coureur professionnel, ne s’arrêtera pas là. "Je compte toucher le plus de monde possible, c’est pourquoi j’ai également dans mes attributions de faire de la détection de jeunes talents et de les aiguiller pour la suite de leur carrière. C’est très important de proposer un encadrement le plus adapté possible pour leur évolution. C’est aussi dans cette optique que mes entraînements ne seront pas destinés qu’aux coureurs du team Wallonie mais s’ouvriront donc aussi à d’autres éléments."