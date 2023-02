Ce rendez-vous était compliqué à plus d’un égard. D’abord car il est toujours compliqué d’aller battre Herve-Battice sur son terrain, en témoignent les cinq succès de l’équipe, tous acquis à domicile. Ensuite, au vu de l’heure matinale de la rencontre (11 h), et du long déplacement pour s’y rendre, le tout, en mode lendemain de veille de la fête organisée pour célébrer les 50 ans du club d’Ottignies. "Tous ces facteurs mis ensemble étaient en effet des éléments d’inquiétude", confiait le kiné de l’équipe ottintoise, Stéphane Deblaere, à la veille de la rencontre.

À l’arrivée, on a eu droit à un premier quart assez disputé entre deux équipes qui sont bien rentrées dans leur match. "Nos filles ont bien réagi ne se laissant pas dépasser par l’intensité locale. Au second quart, les choses se sont un peu plus compliquées d’un point de vue défensif, et au niveau de la réussite offensive, nous laissant 16 points derrière à la pause. Au retour des vestiaires, on serre un peu la vis en défense et au rebond, pour bien revenir à une dizaine de points. On recolle dans le dernier quart, où l’on réussit à sortir Herve de son match, et, dans le money time la défense du Rebond prend le dessus, muselant les shooteuses locales, et se créant des paniers faciles après plusieurs interceptions. On repasse devant au score à deux minutes du terme. On a ensuite assuré la victoire dans un contexte compliqué. C’est clairement un succès qu’on est allé chercher de manière collective, et le groupe a rempli le contrat malgré la difficulté", sourit le jeune thérapeute du Rebond.

Avec cette victoire, Ottignies demeure toujours seul en tête du championnat, malgré le succès de Huy à Namur.