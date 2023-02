R1 Messieurs: Deux matches en trois jours pour le Royal Waterloo

Un élément extra-sportif pourrait influer sur le débat. Malgré son classement avantageux, Tilff ne s’inscrira pas en play-off car son équipe R1 va être reprise la saison prochaine par Sprimont, désireux d’établir une formation graduelle pour ses équipes Seniors (P3-R1-TDM2).

À l’issue de la victoire acquise samedi dernier face à Kain (92-68), le coach et les joueurs brabançons voulaient apporter un démenti formel à l’éventualité d’un match a priori facile. Tous étaient conscients de la volonté de Tilff de faire encore quelques victimes d’ici le tour final. Voilà les Vert & Blanc d’autant plus prévenus qu’ils aborderont la rencontre de ce jeudi sans Arnaud Vancampenhout et sans Joachim Schick, tous deux aux sports d’hiver. Absent vendredi dernier, John Kabangu, sera de retour. Sans ces deux rotations, c’est le collectif waterlootois qui sera le principal adjuvant dans la quête de victoires.

Dans la foulée, le Royal Waterloo Basket (cette fois au complet) enchaînera avec un déplacement dimanche (16 h) à Neufchâteau (10e). Deux rencontres à (bien) négocier en trois jours pour les Brabançons qui auront un troisième déplacement à négocier le samedi 18 février au Vieux Campinaire.