P3D: Pour Jimmy Joostens, "avec ses qualités, Orp doit être dans les 5-6 premiers"

En pleine reconstruction, le club vit une saison compliquée. "Au vu de nos qualités, on devrait être dans les 5 ou 6 premiers. On n’est pas mauvais sur certains matches mais on prend beaucoup de goals sur des erreurs individuelles, ce qui nous oblige à marquer plusieurs buts pour gagner, et il nous manque aussi un numéro neuf capable de faire la différence devant. On était parti sur de bonnes bases en battant Mont-St-Guibert et Mélin puis on a connu un gros passage à vide. Je ne sais pas comment l’expliquer mais la mayonnaise n’a pas pris. Beaucoup de joueurs ont un peu lâché le navire après les mauvais résultats et c’est dur de travailler quelque chose quand on est dix à l’entraînement. Samedi dernier, je marque deux buts, Gaëtan (Gramme) provoque le penalty et on avait aussi Benoit Lisman dans l’équipe. Trois éléments de plus de quarante ans qui font du bien mais ce n’est pas normal."

"Je préfère former les jeunes"

Travaillant dans le transport à la Commune de Woluwe-Saint-Lambert en plus de s’occuper de ses deux enfants dont un fils évoluant à Tirlemont, notre interlocuteur est aussi T2 de l’équipe. "Après avoir été formé à Woluwe-Zaventem, je suis aussi passé par l’Union (D3), j’ai joué longtemps à Nossegem puis à Melsbroek (P2) et j’ai rejoint Huppaye quand j’ai acheté une maison à Orp. C’est là que j’ai rencontré Gaëtan que j’ai suivi ici il y a trois ans. Lui s’occupe plutôt de l’aspect tactique et moi du physique. J’assure aussi la liaison avec les joueurs et j’essaye de mettre une bonne ambiance dans le vestiaire."

Après sa carrière de joueur qu’il devrait clôturer en fin de saison "car je n’ai plus autant de motivation", Jimmy se consacrera au coaching. "Si j’ai une bonne opportunité, pourquoi ne pas devenir T1, mais je préfère apporter mon expérience aux jeunes comme je le fais déjà en donnant des cours aux élites à l’académie TFT 360 à Forest."

La moitié des matches en 7 jours

Les Orpois joueront à Wavre-Limal ce dimanche puis contre Perwez, mercredi prochain, et à Mont-St-Guibert le week-end suivant. "On va disputer la moitié de nos six matches restants en une semaine, remarque Gaëtan Gramme (T1). Les synthétiques ne nous réussissent pas mais Limal est moins fringant et on récupère un peu tout le monde."

Sauf Jérémy et Sacha Hagnoul, suspendus.

Le tour des équipes en P3D

Jodoigne B

Lallemand, Hourman (suspendus) et Londo (blessé) louperont Mélin. "Vu les nombreux absents, on va finir par aligner une équipe entièrement composée de U19, ironise Frédéric Stoffelen (T1). Logiquement, il n’y a pas photo, mais ce sera un super-match à jouer pour les jeunes."

Mélin

Bernard est suspendu et Belguenani blessé. "Jodoigne, je m’en méfie d’autant que ça reste un derby de l’entité, souligne Benoit Lamine (T1). Mais, mon groupe a pris goût aux victoires et veut continuer sur cette spirale positive qui nous apporte parfois le brin de chance nécessaire."

Chastre B

Le noyau reste fort restreint. "Ronvau s’annonce très compliqué face à une équipe qui a de l’expérience mais aussi ses faiblesses, analyse Jonathan Fadeur (T1). On avait encaissé un penalty à la fin lors du nul à l’aller mais le contexte était tout à fait différent pour nous."

Ronvau

Après trois semaines sans jouer, Verrept, Vanval et Morais seront suspendus à Chastre. "On a bien travaillé et l’amical contre Bierges a donné de bons enseignements, note Jean Paul Dos Santos (T1). On commence une nouvelle tranche, pourquoi ne pas se fixer un petit objectif."

Walhain

L’équipe est de nouveau bye. "C’est un peu pesant mais on sera tranquille après, et on est surtout content d’être sorti du piège grézien, chez eux sur synthétique, avec un festival de buts", souligne Mathieu Michielsens (T1) dont la formation disputera un amical ce week-end.

Grez-Doiceau B

Après cinq matches à la maison, Grez se rendra à Perwez dans dix jours. "Heureusement, sinon on ne jouerait plus avant mars, remarque Nicolas Gilles (T1). Après une bonne prestation contre Walhain malgré beaucoup d’erreurs, on cherche un amical contre une P3, P4 ou des U19 IP."

Incourt

Après les deux dernières défaites, "nous étions plus nombreux cette semaine à l’entraînement car les vacanciers sont revenus et on a fait une séance assez light", explique Vincent Charlet (T1) dont la formation pourra profiter des petites festivités organisées au club ce week-end