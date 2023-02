P3C: Benjamin Danielswiez succède à Benoît Plomteux à Huppaye B, Bierges rend hommage à son président décédé

Benjamin Danielswiez est le nouvel entraîneur d’Huppaye B. À 27 ans, ce résidant d’Acosse, à 20’ de route d’Huppaye, n’est pas un inconnu en Brabant wallon. "J’ai joué au Ronvau et à Mont-Saint-Guibert ainsi qu’en réserve à Huppaye. J’ai aussi entraîné les jeunes à Incourt."

Mais il en sera à sa première expérience comme entraîneur d’une équipe première. "C’était un souhait de ma part et je suis content de ce nouveau challenge qui s’offre à moi."

Il ne veut pas parler d’un cadeau empoisonné malgré la saison compliquée que vit sa nouvelle équipe. "Le groupe a manifestement perdu un peu de sa motivation et plusieurs facteurs ont fait que cela n’a pas été mais je ne veux pas parler de ce qui s’est passé avant. On s’est réuni mardi soir avec les joueurs et si j’ai tout à gagner dans l’histoire, les joueurs aussi. J’espère juste que mon arrivée provoquera un déclic."

Jeune entraîneur, Benjamin Danielswiez le sait très bien: "Je vais devoir me faire respecter mais je connais déjà pas mal de joueurs de l’équipe, je joue au foot en salle avec certains à Hélécine, j’ai déjà partagé leur vestiaire et je suis convaincu que cela va bien se passer."

"La priorité est de retrouver un esprit de groupe"

En espérant l’un ou l’autre résultat positif, histoire de bien terminer la saison. "Avant de parler de points, l’objectif est de retrouver un esprit de groupe. L’idée est de repartir sur de bonnes bases et de préparer la prochaine saison."

Saint-Michel ce dimanche, Stéphanois B mercredi soir puis le Crossing samedi prochain. Le coach est gâté pour ses débuts. "Je ne connais pas trop la série. Saint-Michel ? Ils ont la troisième attaque et la meilleure défense de la série mais je n’en sais pas plus, d’autant qu’Huppaye avait déclaré forfait au match aller. On verra bien mais nous sommes en période de reconnaissance pour le moment."

Le tour des équipes en P3C

Walhain B

Quentin Van Den Broeck: "Ce sera compliqué dimanche soir à Saint-Josse. On avait fait 1-1 à l’aller et ils voudront certainement faire un meilleur résultat."

Vanvanrenberg est suspendu.

Rixensart B

Lorenzo Richiusa: "On reçoit Boitsfort, un match qui se présente avec un peu de méfiance car ils viennent de battre le Crossing. On l’avait emporté 1-5 à l’aller mais se fier sur ce résultat serait une grosse erreur. Ce sera un match très compliqué."

La Hulpe B

Arnaud Lambert: "On se rend à Ottignies pour un match qui sera tout sauf facile, comme ce fut le cas à l’aller. Ils ne sont pas à leur place au classement et ce ne sera pas une partie de plaisir."

Ottignies

Stéphane Wille: "On reçoit La Hulpe. Tout le monde revient de vacances ou de maladie et je devrais avoir une équipe de qualité pour les recevoir. Et comme on reste sur un bon match au White Star, la pression est sur les vacanciers."

Incourt B

Jean-Luc Fergloute: "On reçoit Stéphanois, un match qui se présente comme les autres, en espérant avoir une équipe qui tient la route pour arrêter l’hémorragie. Je reste confiant et si on poursuit bien le travail, on finira par décrocher quelque chose."