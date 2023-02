P3B: Pour Laurent Smagghe, "les derbys n’ont plus la même saveur"

Du coup, l’équipe se retrouve dans l’obligation de battre Ittre ce dimanche. "J’ai dit au groupe il y a deux semaines qu’il nous fallait un 30/30 mais ce n’est pas le cas et là il faut absolument prendre des points. Ce ne sera pas évident car on va rencontrer une équipe en pleine bourre tandis que nos résultats actuels ne sont pas ceux qu’on espérait."

Ancien de la maison ittroise pendant dix ans, Laurent en a gardé "de très bons souvenirs dont le plus beau dans une carrière sportive, à savoir le titre en P4. Je vais retrouver les copains et notamment Rémi Wautier qui est l’un de mes meilleurs potes. Ça s’est déjà un peu chambré ces derniers jours et comme j’étais sous la menace d’une suspension, on m’a appelé pour savoir si je serais suspendu ce week-end. Heureusement, j’ai un peu joué avec le frein à mains pour l’éviter (rires)."

Présent à Genappe depuis trois ans, notre interlocuteur connaît l’adversaire par cœur. "Cela fait un petit temps que je ne les ai pas vus jouer et je ne sais pas si on va assister à un grand match de foot. Les derbys de ce genre ont perdu un peu de leur saveur pour les joueurs de vingt ans mais ils restent très agréables à jouer. On devra utiliser nos qualités en sachant que le synthétique sera peut-être à notre avantage avec un jeu un peu plus rapide. Mais comme Ittre se caractérise par son fighting spirit, il faudra mettre encore plus de caractère qu’eux et c’est celui qui aura le plus d’envie qui gagnera."

Le tour des équipes en P3B

Braine-Waterloo

Match entre les deux derniers. "J’espère qu’on va se remobiliser après l’humiliation de Waterloo, note Fabrice Deman. On avait battu Woluwe dans les dernières secondes à l’aller et il faudra être au rendez-vous car c’est leur dernière chance de ne pas finir dernier."

Waterloo Lion’s

Ohindo, Booka et M’Hamli sont absents. "Ixelles joue au foot, ce qui peut nous poser problème, et il est très accrocheur car souvent battu de peu, prévient Alain Nzanza (T1). Il faudra être attentif et se montrer plus patient par rapport à Ophain où c’était plus facile."

Ophain B

Déplacement à Waterloo (sans Derijck, suspendu) dimanche puis réception de Genappe mercredi prochain. "Il faut continuer à travailler pour progresser car chaque fois qu’on marquait, les Lion’s en remettaient un derrière et ils l’ont fait quatre fois", regrette Michaël Ervier (T1).

Waterloo B

Après la démonstration contre l’AFC Braine "l’équipe vit bien et on se concentre sur notre objectif de rentrer dans le Top 5, indique José Ngoyi (T1). Cela dit, il faudra éviter de tomber dans le piège à Ophain car ça fait deux fois qu’on se relâche en début de match."

Villers B

Pas mal d’incertitudes après le week-end de repos. "Etterbeek sera un match compliqué car il pense encore au titre, d’autant qu’on a repris mardi mais sans plusieurs joueurs, malades, s’inquiète Frédéric Vandekerkhoven (T1). Mais avec de l’envie, chaque match doit être joué."

Nivelles B

Succès obligatoire contre le Léo. "On a brûlé notre joker contre Etterbeek et on doit prendre un maximum de points si on veut espérer quelque chose, analyse Cédric Musette (T1). Ils avaient fait descendre des joueurs de D3 à l’aller mais on devra se focaliser sur notre match."

Clabecq

Week-end bye avant deux gros rendez-vous face à Ittre et Etterbeek. "C’est pour cette raison qu’il était important de prendre une bonne victoire, signale Luigi Bruno (T1). Là, on a donné repos cette semaine pour récupérer tout le monde et être d’attaque pour les sept derniers matches."