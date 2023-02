P2B: Le tour des équipes avec La Hulpe qui revient en force

Saintes

Après six victoires, Saintes est tombé sur un os à Wavre-Limal. "Je ne parlerais pas d’un os car quand on mène 0-2 à l’heure de jeu, on ne peut jamais perdre ce match, regrette Dorian Nizot. Wavre n’a rien lâché et montré une grosse envie et c’est le football. Dimanche, on reçoit La Hulpe qui n’est qu’à cinq points de nous. C’est une équipe qui a du talent et qui joue au foot. Ce ne sera pas un match facile."

Dos Santos est suspendu. Bakkali et Clément font le chemin inverse.

Chastre

Quelque chose ne tourne pas rond. "On continue à être irrégulier et c’est dommage car ça ne rassure pas, regrette Hassan Riani. Le groupe a pourtant du potentiel mais certains joueurs font le minimum et ne se remettent pas en question. On reçoit Nivelles qui est démobilisé mais nous sommes une équipe malade et pas question de les négliger."

Hendrickx est sur la touche pour un mois et s’ajoute à la liste des absents.

Ophain

La défaite à Lasne-Ohain a définitivement mis un terme aux ambitions de titre. "Dommage car il y avait la place pour faire mieux, regrette Romuald Lecocq. On attend le tour final mais il faut le préparer correctement et il faudra jouer autrement si on veut espérer quelque chose. On reçoit Jodoigne qui ne tourne pas bien mais il faut relancer une dynamique de victoires car on reste sur un 5/21."

Mampwini et Vander Auwera sont suspendus.

Braine B

Après avoir battu Auderghem, Braine B se déplace à l’ES Braine. "On doit gagner contre Ophain dix fois, on a battu Waterloo et Rixensart, maintenant Auderghem et l’équipe est bien, apprécie Axel Smeets. On produit du bon football, on marque assez facilement et il faut persévérer."

Rebecq B

L’équipe reçoit Stéphanois. "On vient de se prendre un 4-0 bien tassé à La Hulpe et ce sera l’occasion de voir si mon équipe a les ressources mentales pour se relever et redémarrer, lance Francesco Marrella. J’espère que ce résultat ne va pas laisser de traces dans mon jeune groupe au moment de rencontrer Stéphanois face à qui l’occasion est belle de se rassurer."

La Hulpe

La Hulpe reste sur sept matches sans défaite et un bilan de 19/21 qui prête à l’optimisme au moment de se rendre à Saintes. "Ce sera notre finale, assure Jonathan Cabron. Si on gagne là-bas, on restera bien installé parmi les équipes de tête que nous devons encore rencontrer."

Guerrera est blessé, A. Lucas en vacances.

Lasne-Ohain B

C’est le derby à Rixensart, "une équipe qui tourne bien ces dernières semaines, hormis la dernière, constate Gilles Stephany. Ce sera intéressant car on reste aussi sur de bonnes prestations et un bon résultat et il faut continuer à prendre des points avant de jouer les équipes du top."

Auderghem

La réception de Villers "se présente bien mais avec encore pas mal d’incertitudes dans mon noyau, observe Fabio Magnoni. Villers reste sur un résultat convainquant devant Rixensart alors que nous restons sur un mauvais match à Braine. On avait aussi été battus à l’aller et il faudra faire preuve de détermination."

Termini est suspendu, au contraire de Marino qui revient.

SC Jodoigne

"Malgré la défaite, on a fait jeu égal avec Waterloo et on doit se baser sur le positif de nos derniers matches, insiste Martin Dehut. On n’a plus droit à l’erreur, on ne peut plus se cacher et on ira à Ophain avec le couteau entre les dents et pour la gagne."

Joyeux est suspendu. Ginion et Lentini sont de retour.

Stéphanois

La victoire devant Chastre a fait un bien fou avant de se déplacer à Rebecq, "une équipe jeune et qui joue bien au foot, prévient Rénald Pansaerts. C omme leur D2 ne joue pas ce week-end, on ne sait pas s’ils auront des renforts ou pas mais je regarde chez nous et j’entraîne une équipe qui est en confiance, généreuse sur le terrain et qui va de l’avant."

Blessé au genou, Blavier a terminé sa saison.

ES Braine

Pour le déplacement à Braine B "qui est dans une bonne spirale, on se déplacera sans pression, en sachant que mon équipe est aussi bien dans le coup pour le moment. Ce sera une question d’envie", assure Michaël Ghion.

Merloto est blessé.

Villers

Déplacement compliqué à Auderghem. "On a retrouvé un capital confiance, on sort d’un 4/6 après un déplacement à Ophain et la visite de Rixensart et on se rendra à Auderghem sans pression", lance Frédéric Balan.

Vandamme et Nachtergaele sont suspendus. Lebrun est de retour.