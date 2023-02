P2B: Dimitri Loquet ne terminera pas la saison à Nivelles

Même s’il a donné un coup de main en assurant l’entraînement de la P2 la semaine dernière, Dimitri Loquet ne terminera pas la saison à la tête de Nivelles. "Il entraîne déjà les U 19, il a sa vie familiale, et, après discussion, on ne va pas chambouler toute une organisation et tout déstabiliser pour cette fin de saison, explique le président Rudy Deschamps. Je discute avec des candidats entraîneurs, et je pourrais poursuivre l’intérim pour les huit derniers matches comme nommer quelqu’un qui commencerait maintenant avec pour objectif de préparer la prochaine saison où, c’est une certitude, Nivelles n’alignera qu’une seule P3."