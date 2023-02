Les jeunes du ROC sont trop indisciplinés

Sur le plan collectif, les Ottintois, actuellement avant-derniers, vont devoir se battre pour assurer leur place au sein de l’élite. "On a loupé de peu certains matches en raison de notre indiscipline car l’équipe est jeune et affiche un peu trop de fougue sur le terrain. Je pense que le maintien doit constituer notre priorité dans un premier temps, et pourquoi pas ensuite accrocher le Top 6. Ce sera compliqué mais faisable. Pour cela, on devra être plus précis et plus discipliné."

Mais l’équipe semble être sur la bonne voie comme en témoigne sa défaite honorable du week-end dernier face à La Hulpe (8-17). "C'était un match avec beaucoup d’intensité des deux côtés et une première mi-temps assez serrée où l’on n’a pas réussi à marquer nos occasions. Dans le vestiaire, le staff était content de ce qu’on montrait, ce qui nous a rechargé à bloc, et on est vite revenu à 3-3 à la reprise. Malheureusement, on prend deux essais à la fin, on en revient à l’indiscipline sur le premier, et l’adversaire joue bien le coup sur le deuxième. Le score ne reflète cependant pas le match car ce fut l’une de nos meilleures prestations malgré les absents et les blessés, et je pense que le groupe peut en être fier. Ce n’était pourtant pas évident car même si on s’est bien entraînés depuis la trêve, nos deux premiers matches ont été remis et les autres équipes sont entrées plus vite dans cette deuxième phase."

De bonnes dispositions à confirmer dimanche contre Soignies, troisième. "Je m’attends de nouveau à un match avec beaucoup d’intensité et chacun devra y mettre du sien. Mais à ce stade de la saison, je suis persuadé qu’on a les capacités pour les battre chez nous", termine le résidant de Louvain-la-Neuve qui se consacre à 100% au rugby en dehors de ses études de marketing.