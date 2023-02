Les D13 de Lasne-Ohain portent plainte après l’élimination en Coupe de Belgique

C’est l’occasion d’évoquer le bon comportement des filles de la RULO. "Nous avons deux équipes D13 cette saison. L’une comprend les débutantes et les plus jeunes. L’équipe A, qui a participé à la Coupe, aligne les plus âgées et les plus expérimentées en championnat U11 chez les garçons où elles font mieux que se défendre car elles gagnent de temps en temps. Elles progressent bien, commencent à avoir du répondant physique et on est vraiment content de la façon dont ça se passe, preuve que notre logique de formation paye. On va poursuivre dans cette dynamique la saison prochaine avec une partie des D13 qui resteront, certaines monteront en D16 et d’autres évolueront avec les garçons en U12."

« On porte plainte par principe »

Sur le plan extra-sportif, le club a déposé réclamation contre Hoogstraten. "Notre adversaire a aligné deux joueuses nées en 2009 alors qu’elles évoluent chaque semaine en D16. Cela a faussé le match car elles sont plus grandes, plus costaudes et l’une d’elles a inscrit neuf goals sur les douze. Que l’on soit qualifié ou pas, ce n’est pas ça qui nous intéresse, d’autant que le prochain tour se disputerait loin (à La Louvière, NDLR) et en période de vacances de Carnaval. Ce qu’on n’accepte pas, c’est l’injustice qu’il y a derrière et on a donc pris contact avec l’Union belge afin de porter plainte par principe."