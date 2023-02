Mont-Saint-Guibert

Contre Limal (4-2), "on a pris ce match comme il fallait en menant vite 2-0. Ce fut moins bon après le repos mais je retiens aussi le gros match de Bartel en défense. Là, on va récupérer notre buteuse pour aller au BX", commente Ethan Laby (T1).

Wavre-Limal

Mehdi Chakroun (T1) en veut à la Fédération. "Il n’y avait de nouveau pas d’arbitre et même si on n’avait pas de gardienne, cela a faussé le match. Ohain sera encore un gros match mais on est content du jeu qu’on pratique en ce moment."

Lasne-Ohain

Égalisation à la 90'. "C’est agréable de disputer de tels matches, signale Olivier Minsart (T1). Jodoigne était plus fort au milieu mais on lui prend encore des points. On avait vite marqué à l’aller contre Limal mais ça ne joue pas mal au foot."

Jodoigne

Le match à Ohain (4-4) fut "une belle propagande pour le foot féminin, lance Gilles Marko (T1). Même si on a été mené 2-0 et 3-1, on méritait de gagner ce match mais Ohain a été plus efficace. Là, on va tout faire pour ennuyer le futur champion."

Chastre B

3-0 contre le BX. "C’était un peu chaotique pour avoir des joueuses mais on a pris des D16 et les anciennes ont fait la différence devant", apprécie Léo Noemi (T1) qui va retrouver son ancien club, Irlande Auderghem, ce prochain week-end.

Nivelles

C’est passé tout près contre Ixelles (2-3). "Après une mauvaise première période, on est revenu à 2-2 et ce bête goal nous coûte le point à la 88', note Frédéric Jankowska (T1). Boitsfort sera la guerre car on a perdu l’aller sur tapis vert."

Provinciale 2

Ronvau

4-10 aux Ladies Brussels. "Match tranquille, 0-6 à la pause, puis deuxième période un peu moins bonne où l’on prend quatre bêtes goals, résume Guillaume Lengelé (T1). J’espère qu’on sera assidu à l’entraînement pour bien préparer l’Union."

Lasne-Ohain B

Second succès d’affilée face au Black Star: 6-1. "Même si on a beaucoup raté, on est satisfait du jeu car on s’était mis à leur niveau à l’aller, indique Paulo Guimares (T1). Là, on va voir ce que Jodoigne nous proposera comme équipe."