Alors que les Gréziens restent sur une belle victoire le week-end dernier face à Stockel, ils s’apprêtent à affronter le Kosova, qui semble être dans une spirale plus que positive avec des envies d’entrer dans la lutte pour le titre. Le groupe sera au complet et plus que motivé à en croire Sébastien Eggerinckx, T2. "Ce sera un match difficile et engagé. On l’a emporté au match aller, mais depuis pas mal de choses ont changé. Le Kosova tourne à plein régime, mais nos joueurs ont à cœur de les bousculer."

Perwez – Etterbeek

Perwez est en pleine bourre et a bien redressé la barre après le coup d’arrêt d’il y a quinze jours. Attention cependant à l’excès de confiance face à une équipe mal lotie, comme l’avançait Fabian Bamps. "Avec la semaine qu’on vient de passer et les deux belles victoires obtenues en déplacement, on est en pleine confiance. Nous devons cependant rester concentrés, car on sait que face aux équipes moins bien classées, on a souvent du mal. À nous de ne pas galvauder les bons derniers résultats." Benazzi sera de retour de blessure, alors que Salvi est toujours absent.

Ixelles – Lasne-Ohain

Lasne-Ohain se déplacera à Ixelles avec l’envie de rester accrocher au podium, comme l’explique le T1 Christophe Collaerts. "Il n’est jamais simple de se déplacer à Ixelles, mais vu la spirale dans laquelle nous sommes, je suis convaincu que mes joueurs auront l’envie et la détermination nécessaires que pour faire un bon résultat. On tient à notre troisième place, et s’assurer d’y rester passe par une victoire." La RULO devra se passer d’Arnaud Theys, blessé, alors que Stevens et Demeur sont incertains.

RUTB B – Sporting Bruxelles

Avec quelques absences dans le secteur défensif, le coach de la RUTB, Taner Akkan, s’attend à un match très fermé face au Sporting Bruxelles. "Je découvre encore un peu les équipes de la série, mais je sais, pour bien connaître le coach du Sporting, que nous serons confrontés à une équipe très technique et plus expérimentée que nous. On devra faire en sorte que notre collectif embête ces individualités."

Stockel – Genappe

Alors que les Jaune et Bleu restent quelque peu sur leur faim et le 1/6 de la semaine dernière, ils se déplacent chez la lanterne rouge, qui ne s’avouera certainement pas battue d’avance, selon le coach, Julien Darquenne. "Le partage face à Ixelles est une preuve supplémentaire qu’aucune équipe de la série ne s’avoue vaincue. Tout le monde se bat pour le moindre point et soyons sûrs qu’il en sera de même ce dimanche à Stockel. On prend ce match très au sérieux, avec la volonté de reprendre la marche en avant." Comme le week-end dernier, Genappe devra à nouveau composer en fonction d’un grand nombre d’absents.