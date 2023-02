La succession des Beersaerts est déjà assurée grâce à Ethan

Arrivé au sein de la P1 grézienne au cours de l’été dernier, Ethan, formé en majeure partie au Tempo Overijse (de U11 à U16), semble avoir parfaitement trouvé sa place au sein de l’effectif de Sergio Palavacino, aux côtés duquel le jeune grézien a d’ores et déjà énormément appris. "Je me suis rapidement intégré au groupe. Nous sommes pas mal de jeunes joueurs et on a la chance d’avoir un groupe très soudé. La plus grande adaptation a sans doute été par rapport aux méthodes et à la vision du foot de notre coach. Cela n’a pas été simple tout de suite, mais j’apprécie particulièrement son style de jeu et sa volonté de toujours nous en demander plus, ainsi que son haut niveau d’exigence. C’est comme cela qu’on progresse."

Alors qu’actuellement Grez souffle le chaud et le froid en championnat et n’est pas vraiment là où nous serions en mesure de les attendre au classement, cette irrégularité serait, selon Ethan Beersaerts déjà auteur de neuf buts cette saison, principalement due à un manque de concentration. "On a en effet pas mal de hauts et de bas. On ne peut pas nier les qualités présentes dans le groupe, nous avons un effectif très compétitif, mais par moments on se rend compte qu’on accumule les erreurs et qu’on se fait piéger par nos adversaires sur des bêtes choses. Avec un peu plus de concentration par moments, nul doute que nous serions mieux classés. Mais il nous reste encore pas mal de matchs que pour remonter un peu."