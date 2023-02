Une saison au top pour Gil Hofmans

Une formule à rallonge

La septième place ne signifie pas que la saison est terminée. À l’issue des play-down, les septième et huitième joueront un barrage avec les cinquième et sixième pour une place en Coupe d’Europe. "Je ne suis pas certain que le club souhaite s’engager en Coupe d’Europe. Le système de championnat est très spécial. C’est un système à rallonge. Il est ennuyeux de toujours rencontrer les mêmes adversaires."

Gil Hofmans est toujours actuellement le meilleur marqueur de ligue A. "Je suis content de ma saison, cela fait plaisir. J’ai un ami préparateur physique à l’UCL à qui je fais confiance. Je n’ai jamais arrêté de travailler physiquement. Même pendant le Covid, j’ai continué les séances. Je vais poursuivre en vue de la saison prochaine", indique-t-il.

Sera-t-il toujours à Guibertin ? "En principe oui, mais je dois encore en discuter avec le club", lance-t-il.