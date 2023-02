P2B: Les compétences de Christian Servais au service de Wavre-Limal

Pour Christian Servais, il s’agit d’un retour à la maison. Il n’a jamais porté le maillot de Wavre-Limal "mais j’ai joué au RJ Wavre chez les jeunes et en équipe première à deux reprises, avant et après un passage à Walhain", précise l’intéressé.

Son objectif en arrivant à Wavre-Limal est très clair: faire évoluer les équipes premières tout en y intégrant les jeunes du club. "Depuis la fusion, de l’excellent travail a déjà été réalisé et je veux aider le comité à le prolonger afin de mélanger le club familial qu’a toujours été Wavre-Limal avec les ambitions d’un club comme l’était Wavre, le tout en s’entourant d’une structure et d’un comité dynamique. De nouvelles infrastructures vont bientôt arriver et il faut y coller une dynamique sportive. L’idée serait d’avoir à moyen terme une P1 et une P2 à Wavre-Limal."

Christian Servais arrive comme "responsable des équipes premières avec des vues sur ce qui se passe avec les jeunes."

Quant à savoir si l’organisation "Grez de folie" l’accompagnera, c’est une autre histoire. "Une dizaine de clubs m’ont sollicité pour l’organisation mais j’ai refusé, par respect pour Grez. Maintenant, pourquoi ne pas réfléchir à un événement sur Wavre dans le même ordre d’idée mais ce serait pour 2024, pas avant."

Waterloo-Limal

Retour sur le terrain avec une équipe de Wavre-Limal qui vient d’aligner un huitième match sans défaite et qui reste sur un magnifique bilan de 20/24 après avoir battu le leader de Saintes, "un match qui aurait pu se terminer par un 6-6 vu les occasions des deux côtés mais on était menés 0-2 et avoir pu marquer deux goals en une minute au leader a provoqué une certaine joie, apprécie Ronald Michiels. Maintenant, le petit bémol est que nous concédons beaucoup trop d’occasions."

À corriger au plus vite au moment de se rendre à Waterloo. "On passe d’un leader à un autre et Waterloo reste mon favori dans la série. Mais mon groupe est mûr, il sait d’où l’on vient et est bien conscient que la belle série s’arrêtera un jour. Il faut rester vigilants car la situation de Braine et du Léo en D3 n’est pas réjouissante et il faut se méfier qu’il y aurait un descendant supplémentaire de P2 en P3."

Nicaise, Ballieux et Moermans sont suspendus.