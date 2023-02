Le Wash (14/14) veut encore renforcer son mental

Renforcer un mental déjà au beau fixe, c’est l’objectif de cette deuxième partie de saison. "C’est dur de faire mieux au niveau des statistiques. Comme on descend de la division supérieure, on s’est donné comme objectif de dominer tous les matches et, pour l’instant, le travail paye. Là, on bosse surtout au niveau de l’état d’esprit, de la discipline et du mental, en espérant que cela nous mènera au titre de champion."

Pour l’heure, le club n’est pas encore de retour en D1 LFH. "Malgré une saison brillamment menée, on devra être solide jusqu’au bout car on vient d’être mis au courant du déroulement de la fin de saison. Il y aura des play-off, peut-être contre des formations liégeoises, avec des demi-finales et une finale. Tout pourrait donc basculer sur deux matches, c’est pourquoi on devra être fort dans la tête."

Directeur d’un centre de commerce automobile, le résidant de Genappe (30 ans) évolue à Waterloo depuis treize ans. "Gamin, j’ai fait du foot, un peu de volley, puis j’ai découvert le hand qui mêle collectif, dépassement individuel et dépense physique. J’ai joué un an à Kraainem avant d’arriver au Wash. Cette saison, j’ai enchaîné les blessures et j’étais plutôt T2 de Benjamin Bourson. C’est un peu différent à gérer car il faut faire la part des choses entre le jeu et l’encadrement. Mais, étant l’un des plus anciens, j’ai décidé de rejouer pour apporter ma force mentale aux joueurs. J’ai fait deux à trois entraînements et ma blessure n’est pas tout à fait remise, donc j’y vais doucement."

Les Waterlootois devront pourtant tout donner, samedi, à Ransart (troisième). "On n’avait gagné que d’un goal à l’aller en étant déforcé. Là, on se sent beaucoup plus fort dans la tête et sur le terrain, mais il ne faudra pas le prendre à la légère car notre adversaire a fait ses preuves et possède pas mal de ressources."