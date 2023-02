La Nivelloise Kylie Lambert toujours plus vite

La jeune sprinteuse du CABW n’a pourtant pas livré la course parfaite. "Mon départ n’était pas encore optimal, c’est toujours quelque chose que je dois améliorer. Mais la fin de ma course était bonne."

Une victoire dans une course relevée. "Il y avait du niveau avec la présence de deux membres des Belgian Cheetahs. C’est très motivant de me dire que je suis capable de sortir ce genre de chrono face à de telles filles."

Le bon week-end de Kylie Lambert ne s’est pas arrêté là puisque le lendemain, elle brillait sur 60 m et 200 m en France. "Je suis à nouveau descendue sous les 24 secondes (23.95) sur 200 m, ce qui confirme mon dernier chrono de 23.99 réalisé il y a peu. Je sais maintenant que je peux courir régulièrement sous les 24 secondes."

Ces chronos qu’elle ne cesse d’améliorer ne font que confirmer la bonne évolution de la sprinteuse. "Les années précédentes ont été compliquées, marquées par les blessures mais pour l’instant, je touche du bois, tout va bien. Quand mon corps suit, la tête suit aussi, je suis plus libérée."

En ce moment, la sociétaire du CABW alterne entre 60, 200, 300 et 400 m. "Je me sens à l’aise sur toutes ces distances mais après avoir beaucoup couru sur 400 m l’année dernière, j’ai pris la décision avec mon coach de prendre part à plus de 60 et 200. J’ai trop fait de 400 et j’avais besoin de faire autre chose."

Et cela lui réussit bien, elle qui espère continue à briller lors de cette saison indoor. "La semaine prochaine, je disputerai mon premier 400 lors du meeting international de Liévin en France. On verra ce que ça donnera. Je me focaliserai ensuite sur le 60 et le 200, avec l’ambition d’encore améliorer mon chrono sur 200 lors des championnats de Belgique et de France. J’espère réaliser de bonnes performances pour aller chercher des titres lors de ces deux rendez-vous."

L’indoor laissera ensuite place à la saison d’été, toujours avec autant d’ambitions et un grand rendez-vous déjà ciblé. "Mon plus gros objectif, ce sont championnats d’Europe U23 prévus cet été. Après avoir manqué la qualification pour les championnats du monde U23 cet été pour deux centièmes, j’ai envie de vivre cette expérience internationale pour la première fois."