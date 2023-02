Un titre et un exploit, un derby et des doutes, une finale et des séries interminables… Le débrief’ du week-end sportif en BW

En badminton, la Limaloise est devenue championne de Belgique tandis que Charles Fouyn, le Jodoignois, a superbement atteint la finale. En foot, Tubize-Braine est dans le doute après son revers dans le derby à Rebecq et Saintes perd son leadership en P2B. En basket, tout roule pour le Castors Braine : une finale pour l’équipe première féminine. et des victoires qui s’enfilent comme des perles pour les équipes R2 messieurs et dames. Go pour le débrief’.