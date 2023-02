P2B: Waterloo et La Hulpe font la bonne opération, Ophain, Auderghem et Saintes se font surprendre, première victoire en 2023 pour Villers

Buts: Pirotte (0-1 et 0-2, 68' et 70').

Si la défaite n’arrange pas les affaires de Jodoigne, avant dernier au classement, la mentalité sur le terrain n’annonce que du positif, estime Daniel Corlier (T2). "On a fait beaucoup mieux que les semaines précédentes. J’ai vu de l’envie et du caractère. On tient jusqu’à la 70e minute et on peut même renverser la tendance en première mi-temps sur un coup franc qui finit sur la transversale. Après, Waterloo a été très efficace devant le but. Malgré tout, je pense que le nul aurait quand même été mérité."

"Avec une victoire, ça ne peut que bien se passer", lance, quant à lui, le T1 de Waterloo Amaury Toussaint. "C’était malgré tout un match compliqué, contre une équipe qui nous a donné beaucoup de répondant physique. Ils nous ont mis en difficulté en première mi-temps avec une bonne organisation. Mais après la pause, on a su trouver les solutions en partant plus vers l’avant et en jouant plus dans la combinaison. Et puis les deux buts coup sur coup, c’est quelque chose qui nous a mis plus dans la facilité. Sur l’ensemble du match, malgré la première mi-temps, je peux dire que la victoire est assez logique."

Lasne Ohain B – Ophain 3-2

Buts: Tonneau (1-0, 17'), Barbieux (1-1, 25'), Herkt (2-1, 29'), Huby (2-2, 47'), Lenoir (3-2, 75').

Un sentiment de déjà vu pour Gilles Stephany (T1). Mais cette fois-ci, ça a tourné en faveur de Lasne-Ohain. "La rencontre s’est déroulée un peu comme la semaine passée (Défaite 3-1 contre Waterloo NDLR.), c’est-à-dire qu’on fait une très bonne première mi-temps et une très mauvaise deuxième. Comme contre Waterloo, on encaisse juste après la pause. Je me dis que l’histoire allait se répéter, surtout qu’Ophain était clairement meilleur. Mais on a été efficace au bon moment. On s’en sort bien on va dire."

Villers – Rixensart 4-1

Buts:Van Stalle sur pen. (1-0, 25'), Boreux (2-0, 47'), Mbala (3-0, 60'), De Luca (4-0, 79'), Sepulchre (4-1, 80').

Villers respire à nouveau après sa première victoire de l’année 2023. "C’est une réelle satisfaction. Ça fait beaucoup de bien moralement aux groupes, lance le T1 Frédéric Balan. Les garçons ont appliqué les consignes à la lettre pour ce match. On peut dire qu’on a maîtrisé la rencontre de bout en bout. Les joueurs ont montré beaucoup d’envie et d’énergie, c’est le plus important à souligner."

Du côté de Rixensart, c’était tout simplement un jour sans selon le T1 Pierpaolo Giunta. "On n’était pas là. C’était le mauvais jour, lance l’entraîneur. On commence pourtant bien. Mais l’arbitre invente un penalty à la demi-heure de jeu pour Villers. À ce moment-là, la lumière s’est éteinte pour nous. On a l’impression que cela a fait ressurgir des vieux démons dans l’effectif. Dans tous les cas, le mental n’était pas là. C’est un peu à l’image de la saison de Rixensart: des hauts et des bas."

Braine B – Auderghem 2-0

Buts:Kumba (1-0, 22'), Derwa sur pen. (2-0, 30').

Braine B signe son sixième match sans défaite en s’imposant contre Auderghem. "On joue pas mal pour le moment. Il faut dire que depuis quelques semaines, on a un vrai numéro 9 (Kumba dans ce cas-ci NDLR.). Ça nous fait beaucoup de bien et ça apporte de la profondeur au jeu. Et même à dix joueurs pendant 45 minutes, l’organisation de l’équipe était parfaite. On n’a pas laissé beaucoup d’espace à Auderghem. Et quand tout un bloc est là, que ce soit à dix ou à onze, ça devient beaucoup plus compliqué pour l’adversaire", explique Axel Smeets (T1).

À Waterloo, le problème a surtout été mental, souligne Fabio Magnoni (T1). "On a bien démarré, le premier quart d’heure laissait présager bonne rencontre. Mais Braine est rapidement revenu dans le jeu et est parvenu à nous faire mal. À 2-0 à la mi-temps, ça se complique. On a pourtant eu l’impression qu’on pouvait changer la donne après l’exclusion d’un des joueurs brainois, mais j’ai l’impression qu’on est tombé dans le panneau de la nervosité. Le groupe n’avait pas la bonne énergie pour récupérer ce match. Je vois une équipe en perdition en ce moment, lié notamment à l’extra sportif, et il va falloir tout faire pour retrouver une bonne vigueur."

Stéphanois – Chastre 2-0

Buts: Basile (1-0, 68'), Hayano (2-0, 81').

Le Stéphanois signe une victoire importante contre Chastre en se rapprochant un peu plus de son adversaire direct et en prenant de l’écart sur Jodoigne dans le classement. "Ça reste important par rapport au championnat, mais on garde dans l’idée qu’on doit prendre match par match, tempère Rénald Pensaerts (T1). Mais cette victoire montre quand même qu’on a notre place en P2. Il y a eu la mentalité, une belle construction de jeu. On a eu quelques moments d’absence, notamment à la reprise. Mais de manière générale, on a pris la rencontre en main, notamment grâce à un Noah Dequenne qui a énormément apporté offensivement."

Pour Hassan Riani (T1), son équipe a fait preuve de suffisance lors de la rencontre. "La première mi-temps est équilibrée. On recommence mieux en deuxième. On a d’ailleurs une grosse occasion, qu’on rate et en plus on encaisse. À ce moment-là on doit courir après le score. Mais le problème pour ce match, c’était vraiment l’attitude. Certains joueurs jouent sans âme par moments. J’ai recadré l’équipe à la fin du match parce qu’il y a trop d’irrégularités au fil des semaines."

La Hulpe – Rebecq B 4-0

Buts:Ceusters (1-0, 4'), Pilotte (2-0 et 3-0, 37' et 46'), Latorre (4-0, 64').

Bilan plus que positif pour Stéphane Vandorpe (T1) après la victoire contre Rebecq.

"On a fait un très bon match, les consignes ont été appliquées. On a voulu presser haut parce qu’on sait qu’ils jouent bien au football, parfois trop bien donc ça peut compliquer la tâche quand l’adversaire joue le pressing. Mais de notre côté, on a fait le match parfait. Les joueurs ont été très matures et même après 2-0, ils ont fait ce qu’il fallait."

ES Braine – Nivelles 5-0

Buts:Brauns (1-0, 2'), Vandevelde (2-0, 11'), Teixeira sur pen. (3-0, 22'), Vandevelde (4-0, 35'), Khamouss (5-0, 45').

Bilan mitigé pour l’entraîneur brainois Michael Ghion malgré la victoire. "On a indiqué aux joueurs qu’il fallait mettre directement Nivelles en difficulté avec un pressing haut. On marque assez vite en profitant d’une petite erreur du gardien nivellois. Dans ce genre de situation, il faut avouer que ça facilite la rencontre. Mais on a été appliqué jusqu’à la pause. Après, c’était très décevant. Les joueurs n’étaient plus aussi incisifs, ils ont montré moins d’envie. Donc on va surtout retenir les trois points, parfois c’est ce qu’il y a de mieux à faire, indique le T1, soulignant également l’abnégation des Nivellois. Ils ont joué avec leurs armes, ils l’ont fait à fond et jusqu’au bout. Donc on peut aussi les féliciter pour ça."