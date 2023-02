(25-20, 18-25, 31-29, 25-19).

BW NIVELLES: Joost Borremans, Ugo Oger, Vincent Lheureux, Alexandre Hougardy, Sébastien Pascolo, Arne Darras, Romain George. Sont montés: Thibault Deigers, Martin Lechien, Laurent Jacquerye.

Tim Van de Wielle, le coach des Aclots, espérait que Jasper Molenberghs puisse se faire remplacer pour sa garde médicale. Cela n’a pas été le cas. Pis, il a dû en plus se passer des services de Dries Steenhouwer, malade. Et Martin Lechien, le libéro, était toujours indisponible. À ce poste, les Aclots étaient plutôt rassurés par les prestations de Romain George ces deux dernières semaines. "Cela n’a pas été le cas samedi à Puurs. Il a été nettement moins bon", indiquait le coach aclot.

Vincent Lheureux souffrait, lui, du dos. Face à toutes ces difficultés, certains joueurs n’ont pas mis l’énergie attendue, pensant sans doute que les Aclots n’avaient aucune chance. De fait, Nivelles perdait la première manche mais se reprenait ensuite. "Sébastien Pascolo a amené de l’énergie dans la deuxième manche. Ugo Oger a livré une bonne prestation, de même qu’Alexandre Hougardy."

Nivelles était reparti de l’avant après le gain de la deuxième manche. Tout s’est joué en fin de troisième set. "Nous avons eu l’occasion de gagner le set. Ugo s’est fait bloquer deux fois en un contre un. Cela a fait mal."

Nivelles a eu plusieurs balles de set, sans pouvoir conclure. "Nos adversaires ont chaque fois attaqué victorieusement, sans nous laisser l’opportunité de pouvoir gagner le set."

Tim Van de Wielle a tenté un coup de poker au quatrième set en plaçant Ugo Oger au quatre et Laurent Jacquerye en opposite. "Las, notre réception était nettement insuffisante que pour pouvoir construire en plus des insuffisances en attaque. Cela devenait donc de plus en plus difficile."

Nivelles reste quatrième avec une confortable avance (5 points) sur Torhout. Les Aclots perdent par contre le contact avec la troisième place, occupée par Anvers avec six points d’avance.