LIMAL WAVRE A: Sabine Toussaint (D0 – 1 victoire), Pauline Zorbo (D4 – 1 v.) + le double ;

BRAINE-L’ALLEUD A: Érin Gilet (B6 – 3 v.), Virginie Vanderlinden (D0 – 3 v.).

Le derby du Brabant wallon était la rencontre des extrêmes au niveau régional. Les Limaloises, lanterne rouge de la série, n’ont signé jusqu’ici qu’une seule victoire. Les Brainoises sont, elles, en tête, sans avoir perdu la moindre rencontre. Elles comptent le maximum des points. En alignant Érin Gillet et Virginie Vanderlinden – cette dernière est ancienne B4 avant d’arrêter de jouer durant plusieurs saisons – les visiteuses savaient qu’elles s’imposeraient face à une formation visitée composée au mieux d’une C6, une D0 et une D4.

Comme les visitées n’étaient que deux joueuses elles aussi, la rencontre a tourné court puisqu’il n’y a eu que cinq matchs qui se sont tous terminés sur le score de 0-3, excepté le double au cours duquel les Brainoises ont lâché prise. Les visitées ont gagné le double sur le score de 3-0.

À deux victoires du titre

La victoire brainoise, conjuguée au partage de Montois contre Aye, permet aujourd’hui à l’équipe brainoise d’avoir onze points d’avance sur les Montoises à sept journées de la fin. Les Brainoises s’envolent vers le titre. Il ne leur manque que deux victoires pour être sacrées championnes et monter en nationale 2. "La montée était clairement l’objectif en début de saison depuis le retour de Virginie Vanderlinden qui vaut beaucoup plus que D0 et l’arrivée d’Érin Gillet. Les deux jeunes, Celia Dupont et Alicia Naessens, progressent bien. Alicia Naessens gagnait 40% des matchs la saison dernière, elle en gagne 70% cette saison", indique Christophe Dupont, le coach de la formation brainoise.