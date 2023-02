OTTIGNIES: Wauthier 2, Gilis 14, Beckers 3 (1x3), Snackaert 5 (1x3), Demolder -, Van Tichelen 10, Balza 5 (1x3), Halloy 2, Cordi 6, Leroy A. 7, Leroy S. 10 (2x3).

FLEURUS: Hennau 5, Polizzotto 12 (1x3), Gonzalez Salmeron -, Latragna 11 (1x3), Hudlot 3, Coibion 20 (1x3), Palix -.

"On a fait une très bonne première mi-temps en menant 45 à 20", soulignait la coach ottintoise Sarah Dochez. C’est ce qui a facilité la tâche des Ottintoises ce dimanche dans la quête d’un septième succès qui les éloignent de la zone rouge dans le bas du tableau de la R2B.

Mais si tout semblait joué à la mi-temps, Fleurus n’a pas pour autant baissé les bras, imposant plus de pression en seconde période. L’écart a fondu, sans conséquence toutefois pour la victoire. "On s’est reposé sur nos lauriers en seconde période, regrettait la coach de Rebond. On est rentré dans le jeu atypique de Fleurus et ça aurait pu nous couter cher. Il y avait 25 points à la mi-temps et on gagne au final de 13 points, c’est décevant. Mais je suis contente de la victoire, d’autant qu’on avait perdu à Fleurus au match aller. On a donc pu prendre notre revanche."