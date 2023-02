Le critérium de doubles Allan Sport entre dans sa phase décisive

En attendant, les différents classements prennent forme, entre incertitudes et confirmations, comme en M2 où Quentin Willick et Quentin Swysen dominent la catégorie. "Ils sont presque intouchables, loin devant les autres."

En M3, Christopher Van Haelen a été battu en finale à La Hulpe par Quentin et Cédric Neef de Sainval, mais il profite de sa finale pour prendre la tête du critérium, "en sachant que tout se tient dans cette catégorie."

Mais pas en M4 où Aurélien Calbert a fait le trou, au contraire des M5 où Gilles Colback est devant mais talonné de très près par Alain Lahaye. En M6, c’est Yves Moreels qui est largement en tête devant Gilles Colback avec qui il joue.

En Mixte 3, Didier Neef De Sainval est en tête du classement "dans une catégorie ou tout le monde peut encore gagner."

En Mixte 4, Christopher Van Haelen a gagné l’étape la hulpoise avec Laura Pauwels et se retrouve seul en tête de deux catégories puisqu’il domine également celle des M3. "Mais ce n’est pas gagné en Mixte 4 car Nora Tillieu n’est pas loin."

En Mixte 5, c’est toujours le carton plein pour Benoît de Hontheim et Catherine Va Rijckevorsel avec six victoires en six tournois. "Ici, il faut relativiser les choses puisqu’ils se sont fait très peur en demi-finale contre Muriel Moyersoen et Henri Gilieaux qui avaient gagné la rencontre mais Henri s’étant blessé, ils ont sportivement laissé filer le résultat final."

En Mixte 6, Pascale Coquelet dépasse Dominique Chaballe après sa victoire à La Hulpe où elle était associée à Jacques De Mote. "Pascale a aussi remporté la catégorie des Dames 4 la semaine dernière."

C’était avec Nora Tillieu qui domine la catégorie des Dames 4. "Nora est vraiment très très forte."

En Dames 5, Mélodie Gevorgian gagne à La Hulpe au tee-break du troisième set avec Marie Wollnik.

En Dames 6, ce sont Victoria Pollet et Victoire Elsen qui gagnent leur deuxième tournoi et prennent la tête du critérium devant Dominique Chaballe qu’elles ne devancent qu’au nombre de victoires.