Quarts temps: 15-22, 18-15, 25-5, 9-5.

NIVELLES: Cokcmartin 12 (2x3), Van Rysseghem 8 (2x3), Hennuy 8 (2x3), Vandam 0, Roland 0, Dhamouch 0, Tursugian 12, Kennoun 8, Renversez 14, Jorion 2, Ndozi-Miala 2.

En plus d’être un match à six points pour le maintien en Régionale 2, cette rencontre prenait des airs de couperet suite aux résultats de l’Alliance Arlon la veille qui battait le BBC Brainois, et d’Ensival qui prenait le dessus sur Profondeville. En cas de défaite Nivelles devenait donc un sérieux candidat à la descente.

Pour affronter les Principautaires, le coach Alexandridis, bénéficiait de deux renforts de poids, venus de TDM2, l’ailier Noah Cockmartin et l’ailier-fort Maxime Renversez. Malgré cela, les locaux, conscients de l’enjeu, rentraient avec pas mal de nervosité dans la partie, se laissant déborder trop facilement par l’adversaire, qui s’en donnait à cœur joie et arrosait de loin. C’était 15-22 au premier quart, avec déjà six triples comptés pour Liège !

La claque digérée, les Aclots se remettaient petit à petit dans le match et remportaient de peu le second quart temps (18-15).

Liège bloqué à 10 points en 20 minutes

À la mi-temps, le coup de chaud du coach hellène allait porter ses fruits, et c’est une équipe métamorphosée que l’on retrouvait sur le terrain. C’est simple, Nivelles n’autorisera plus que 10 points à son adversaire du jour sur toute la seconde mi-temps !

Victoire plus qu’importante donc pour les Nivellois avant un déplacement chez la lanterne rouge la semaine prochaine.