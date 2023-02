D3A ACFF: Le spectre de la relégation rattrape Braine

Les Jaune et Bleu se retrouvent à nouveau en position de barragiste. "Il nous reste dix matches qu’il faudra aborder de la meilleure des manières, à savoir ne pas devoir réagir quand on a encaissé un goal mais en étant plutôt dans l’action. Prendre le match à notre compte, on en a les capacités, mais il faut le vouloir sur le terrain. Ce sera sans doute serré jusqu’au bout sauf si on arrive à faire une série de victoires, ce qu’on n’a réussi à faire qu’une seule fois. J’espère que ça va tourner pour nous et qu’on ramènera les trois points de Saint-Ghislain dès le week-end prochain."

Les choses à améliorer pour s’en sortir au plus vite ? "On doit éviter les fautes aux abords du rectangle et être plus solides sur les coup-francs. Il faut aussi concrétiser nos occasions car si on encaisse trop ces dernières semaines, on n’arrive pas non plus à marquer. Et quand ni l’un ni l’autre ne fonctionne, c’est compliqué de gagner des matches."

L’ancien de Tubize et La Louvière (35 ans) a beaucoup donné dimanche. "Je me sens bien physiquement et, à titre personnel, je pense que je fais une bonne saison. Je cours beaucoup dans le milieu et j’essaye d’apporter mon soutien offensif et des occasions, même si ça, on n’a pas beaucoup de réussite en ce moment."