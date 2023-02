D3A ACFF: « La grinta d’Etmane Abdelouahed va plaire à Jodoigne »

Mais c’est via Eddy Shamavu, un autre membre du staff, qu’Etmane s’est retrouvé à Jodoigne. "Je travaille chez Actiris, un organisme régional chargé de la politique de l’emploi, explique Eddy Shamavu. Un collègue m’avait prévenu qu’un garçon qui jouait au foot allait se présenter. Ce fut le cas, j’ai reçu le dossier d’Etmane et je me suis dit pourquoi ne pas l’attirer à Jodoigne. Cela faisait quelques jours qu’il était en Belgique et c’était peut être une belle opportunité à saisir."

Bien vu. Dès son premier entraînement sur le synthétique de la Cabouse, les qualités techniques du joueur ont plu au staff. "Je suis gaucher, offensif et percutant. En Italie, je jouais en série D, ce qui équivaut à une promotion en Belgique. Je suis arrivé en Belgique pour m’épanouir footballistiquement et dans ma vie privée et j’espère, avec ma grinta, apporter un maximum au groupe."

Il ne cache pas que son passage à Jodoigne doit lui servir de tremplin. "Mon ambition est de jouer plus haut en Belgique." Le staff en est déjà convaincu: "Vu ses qualités, il s’agit d’un bon renfort pour Jodoigne", assurent de concert Eddy Shamavu et Lorenzo Lucania.

Reste à savoir quand il pourra disputer ses premières minutes officielles car en début de semaine, le club était toujours en attente de l’accord de transfert de son club en Sicile.