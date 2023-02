D2 ACFF: Ismaêl El Omari et Thomas Depotbecker refont le derby entre Rebecq et Tubize-Braine

Avec l’envie d’analyser davantage le derby de ce week-end entre Rebecq et Tubize-Braine, qui aura vu les Rebecquois s’imposer à l’issue des nonante minutes, nous nous sommes tournés vers les deux éléments offensifs que sont Thomas Depotbecker à Rebecq et Ismaël El Omari à la RUTB pour débriefer de la rencontre et de la situation qui touche actuellement leurs clubs respectifs.

Pour la RUTB, c’est un match qui avait plutôt bien débuté, tout l’inverse pour Rebecq. Comment expliquer ce changement de dynamique ?

Ismaël El Omari: On a eu un excellent temps fort durant la première demi-heure, durant lequel on a oublié de tuer le match. Et finalement on se retrouve à égalité, alors que Rebecq n’a quasiment rien eu durant la première mi-temps. Quand on ne tue pas le match, on laisse l’opportunité à l’équipe adverse de reprendre confiance et c’est clairement ce qui nous a fait défaut.

Thomas Depotbecker: On a débuté cette rencontre en subissant totalement la pression de Tubize. Je pense qu’on ne s’attendait pas à ce qu’ils commencent la rencontre avec un pressing aussi haut. On pouvait s’estimer heureux à la mi-temps de rentrer aux vestiaires sur un score de parité. Après, en seconde période, on n’a plus rien laissé à notre adversaire. On s’est montré bien plus entreprenant, et c’est logiquement que le match a tourné en notre faveur.

Au-delà de cette rencontre et du derby, c’est une autre dynamique qui semble s’installer dans vos équipes respectives depuis quelques semaines. Positive du côté de Rebecq, un peu plus inquiétante côté tubizien.

I.E.O.: On n’a clairement pas la réussite avec nous en ce moment et cela commence à se ressentir dans les résultats. On doit rapidement inverser cette tendance et nous remettre au travail, de façon encore plus acharnée. Il n’y a que le travail et la cohésion du groupe qui nous feront sortir de cette mauvaise passe.

T.D.: Le fait qu’on ait changé nous a mis devant nos responsabilités. Si c’est le coach qui a payé les mauvais résultats, ce sont nous, les joueurs, qui étions responsables. On a tous balayé devant notre porte, on a essayé d’instaurer une nouvelle mentalité et une autre façon d’aborder les matches, avec une assise défensive bien plus importante, et surtout des tâches défensives qui concernent tout le monde et force est de constater que cela fonctionne.

D’un point de vue personnel, comment vous sentez-vous en ce moment ?

I.E.O.: A l’image de ce que le club vit, je suis aussi dans une période moins bonne. J’ai retrouvé le banc après 65 titularisations consécutives, cela fait un peu mal et là où l’année passée je marquais quasiment sur toutes mes actions, cette saison, c’est clairement moins facile. Mais je ne lâche rien, je bosse encore plus dur. On doit relever la tête avec l’équipe et faire oublier ce 0/6 dès la semaine prochaine.

T.D.: Je me sens vraiment bien. Le coach me fait confiance et attend précisément certaines choses de moi, comme défendre. Cela n’est pas ce que je préfère, mais quand je vois que même en défendant, je me retrouve régulièrement en position offensive et avec des opportunités de finition, je me dis que finalement cela me va ! (rires). J’ai eu un peu moins de réussite au cours des dernières semaines, mais même cet aspect-là semble être de retour avec mon but de samedi, c’est de bon augure !