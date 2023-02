Charles Fouyn vice-champion de Belgique à seulement 17 ans

Il connaissait pourtant la salle de Gembloux. "J’y ai disputé un tournoi adultes lorsque j’étais C1. La configuration des terrains était différente."

L’objectif initial était d’au moins atteindre les demi-finales. "L’année dernière, j’avais été éliminé par Julien Carraggi au premier tour. Mon objectif était donc d’atteindre les demi-finales pour y retrouver Julien Carraggi qui, comme 88e mondial, était favori. Je me situe à la 500e place mondiale après avoir fait un bond de la 2 000e à la 500e place l’année dernière."

Un gros exploit

Il a créé la surprise en éliminant Julien Carraggi en deux sets. Il réalisait ainsi un gros exploit. "J’ai largement atteint mon objectif mais perdre en finale, cela reste décevant", indiquait le joueur quelques minutes après sa défaite.

À 17 ans, Charles Fouyn était le petit jeune de la compétition. "Je suis encore en phase d’apprentissage mais je ne suis pas venu aux championnats de Belgique pour perdre. Je veux gagner chaque rencontre. C’est vrai que certains adversaires, notamment Frédéric Gaspard, ont beaucoup d’expérience, qu’il est difficile de les déstabiliser. J’ai joué un bon match contre lui."

250e place mondiale

Sa finale aux championnats de Belgique devrait lui faire gagner quelques places au ranking mondial. Il ambitionne de rejoindre les 250 meilleurs mondiaux à l’issue de cette année. "Au-delà de la 200e place mondiale, on peut avancer assez rapidement. Ensuite, cela devient de plus en plus difficile."

Le jeune homme quittera le sport études de Louvain. "Sport Vlaanderen ne subsidiera plus le sport études badminton. Cela va donc s’arrêter, signale Nicolas Fouyn, le papa de Charles. Heureusement, Charles est en rhéto, il termine. Nous avons demandé à la fédération si l’aile néerlandophone de la fédération allait poursuivre le sport de haut niveau. Il semblerait que la réponse soit positive, mais on a encore des interrogations. Savoir notamment avec qui Charles pourra s’entraîner lorsque Julien Carraggi sera dans les tournois internationaux."