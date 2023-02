Buts: Baligant sur pen. (0-1, 75'), Aït Jeddig (1-1, 85').

Les deux équipes se sont quittées dos à dos. Genappe aurait voulu plus en ayant ouvert la marque sur penalty à un quart d’heure de la fin "mais c’est quand même un bon résultat car peu d’équipes viendront chercher des points ici, estime Gary Illegems (T1). Le score reflète un match disputé avec de l’engagement dans les deux camps. Il y a eu des occasions de chaque côté mais les gardiens ont aussi fait leur taf."

Br.-Waterloo-Waterloo 1-10

Buts: Ooghe (1-0, 11'), Mollo (1-1, 19'), Gandibleux (1-2, 31'), Mollo (1-3, 34'), Garcie (1-4, 38'), Mollo (1-5 et 1-6, 43' et 44'), Garcie (1-7, 47'), Pletinckx (1-8, 50'), Pilder (1-9, 60'), Bailly (1-10, 80').

Grosse claque pour les locaux. "On a pris l’eau de toute part, ce qui est un peu inexplicable avec plus ou moins la même équipe que le week-end précédent, souligne Fabrice Deman (T1). On a pourtant bien démarré en menant au score, mais l’adversaire a égalisé juste derrière et on s’est écroulé à 1-2. À l’exception des vingt premières minutes, on a touché le fond."

Waterloo B (10/12) confirme sa bonne passe. "Après avoir encaissé sur une erreur, on a réagi directement et je n’ai rien à reprocher aux joueurs car ils ont livré un match complet alors que ce n’était pas si évident face à une équipe assez physique", apprécie José Ngoyi (T1).

Clabecq – R. White B 4-0

Buts: Fares (1-0, 1'), Tortolani (2-0, 36'), Buttice (3-0 et 4-0, 45' et 50').

Après trois matches sans lever les bras, Clabecq a renoué avec le succès avant de préparer deux matches très importants face à Ittre et Etterbeek. "Le résultat aurait pu être plus forcé car on a raté pas mal d’occasions, explique Luigi Bruno (T1). Mais le plus important était de prendre les trois points afin d’un peu oublier notre mois de janvier, et c’est une bonne victoire pour le moral d’autant qu’on a encore évolué sans six titulaires."

Wat. Lion’s – Ophain B 9-4

Buts: Bourguignon (0-1, 5'), Van Pevenage (1-1, 10'), Kanyinda (2-1, 14'), Van Pevenage (3-1 et 4-1, 25' et 31'), Amunga (5-1, 34'), Moermans c.s.c. (5-2, 47'), Kanyinda sur pen. (6-2, 49'), Ellatifi (7-2, 63'), Van Rode (7-3, 75'), Katanga (8-3, 76'), Giltaire (8-4, 86'), Ellatifi sur pen. (9-4, 88').

Ophain a rapidement mené au score mais les Waterlootois ont directement réagi et ont ensuite affolé le marquoir. "On encaisse sur leur première occasion puis on a maîtrisé cette rencontre en serrant le jeu et en évoluant plus haut, ce qui nous a permis de claquer cinq goals avant la mi-temps, apprécie Alain Nzanza (T1). On a vraiment tué leurs espoirs afin de nous rendre le match facile. Cela dit, il y a eu moins de concentration à la reprise et on a concédé des buts évitables."

Léopold B – Ittre 1-2

Buts: Echakrouny (1-0, 8'), Cloquette (1-1, 19'), Chabeau (1-2, 38').

La série de victoires (8) se poursuit pour les Ittrois. "On a assisté à un très beau match sur un large terrain, même si l’arbitre nous annule étonnamment deux buts pour hors-jeu, relate Gaëtan Sempoux (T1). On encaisse sur coup-franc puis on revient au score et on fait 1-2 avant la mi-temps. Ensuite, on a bien géré la deuxième car on a subi leurs assauts mais on a tenu en équipe, et on aurait pu tuer le match sur deux actions."

Nivelles B - Etterbeek B 1-2

Buts: Kuwa Ntinu sur pen. (0-1, 12'), El Benaoui sur pen. (0-2, 24'), Vennekamp (1-2, 40').

Les locaux ont joué quasi-tout le match à dix. "On a une double sanction avec cette faute commise initialement hors du rectangle (et la carte rouge pour Toussaint, NDLR) puis un deuxième penalty quelques minutes plus tard, détaille Cédric Musette (T1). On n’était nulle part à ce moment-là et j’ai procédé à trois replacements. À partir de là, notre adversaire ne passait plus le milieu du terrain et si on avait pu égaliser avant la mi-temps, je suis persuadé qu’on gagnait ce match."

Provinciale 3C

Huppaye B –Walhain B 1-2

Buts: Matout (0-1, 20'), (1-1, 30'), Scherrens (1-2, 60')

Dans ce derby du bas de tableau joué dans des conditions loin d’être évidentes avec le terrain gras et énormément de vent, ce sont d’abord les Walhinois qui s’illustrent et font 0-1 avant qu’un penalty imaginaire ne soit accordé aux locaux qui font 1-1. La seconde période est brouillonne et c’est sur une phase arrêtée que les visiteurs iront chercher le but de la victoire via un coup de tête rageur de Scherrens. "Elle fait vraiment plaisir cette victoire dans un derby jamais facile. C’est notre second succès de rang et je suis vraiment content pour les gars", notait le T1 walhinois Quentin Van Den Broeck.

Woluwe – Ottignies 2-0

Buts: (1-0 et 2-0, 86' et 90')

Les Ottintois ont sérieusement fait douter le leader woluwéen et ont encaissé les deux buts de la partie en toute fin de rencontre sur un penalty et sur une contre-attaque. Le coach brabançon wallon Stéphane Wille pouvait être fier de ses hommes. "Nous avons joué en bloc serré et les gars ont été très solides et solidaires face à une très belle équipe de Woluwe qui mérite sa place de leader. Nous nous sommes créé quelques possibilités mais malheureusement, il nous a manqué du réalisme pour accrocher au moins un point."

Polonia –Rixensart B 0-1

But: Siebern (0-1, 25')

Victoire étriquée pour les jeunes rixensartois qui se sont fait peur jusqu’au bout mais qui ont pleinement mérité ces trois points tant ils ont raté un nombre conséquent d’occasions franches. "Toujours ce problème récurrent de réalisme devant le but alors que nous devons tuer cette rencontre. Je suis néanmoins satisfait de ce succès car ce n’est jamais une partie de plaisir de jouer cette formation rugueuse et expérimentée de Polonia", racontait Lorenzo Richiusa.

Bierges –St. Everois B 1-5

Buts: Van Der Haegen (1-0, 5'), (1-1, 1-2, 1-3, 1-4 et 1-5, 20', 30', 60', 70', 75')

Malgré des circonstances très défavorables (décès du secrétaire Jean-Claude Pilet, pas moins de cinq joueurs de l’équipe réserve dans le onze de base et sans gardien de formation), les Biergeois ont répondu présents et n’ont pas à rougir de leur prestation. "Je félicite les garçons car ce n’était pas un dimanche de tout repos et en plus on se retrouve à dix pendant 75 minutes. Les éléments étaient clairement contre nous mais nous nous sommes tout de même bien battus", positivait Sébastien Goossens (T1).

La Hulpe B –Incourt B 9-2

Les buts la hulpois: Lecaille (3), Souphan T., Loir, Delmeulle, Tairi, Carneiro Lopes, Pena Fernandez

Les buts incourtois: Gourlet, Saudoyez

Sur un terrain très gras et sans gardien officiel, les Incourtois ouvrent le score et restent dans la rencontre à 3-1 à la mi-temps. À l’heure de jeu, le manque de physique se fait ressentir et les buts pleuvent pour un La Hulpe B qui aura tout de même raté quelques belles possibilités. "Je suis content des soixante premières minutes mais c’était plus compliqué par la suite avec pas mal d’erreurs individuelles", racontait le mentor incourtois Jean-Luc Fergloute.

En face, on se contentait des trois points. "Face à une équipe d’Incourt très courageuse, on rate encore trop d’occasions et le score aurait dû être plus sévère", notait Arnaud Lambert.

Stéphanois-St-Josse B 3-2

Buts: (0-1, 20'), Wouters (1-1, 55'), Delespesse (2-1 et 3-1, 60' et 70'), (3-2, 80')

Les jeunes stéphanois renouent enfin avec la victoire au terme d’une rencontre engagée et nerveuse. "Nous sommes rapidement menés contre le cours du jeu mais heureusement les garçons ont eu la bonne réaction. La prestation d’ensemble fut de très bonne qualité et la victoire est totalement méritée", racontait Thierry Bâton (T1).