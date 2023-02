WATERLOO (10x3, 11/18 LF, 11 ftes): D’HOSE R. 6, D’HOSE A. 10 (1x3), DELBRASSINNE 18 (4x3), VANCAMPENHOUT 11 (2x3), BUSSELEN 9, Careme 16 (2x3), Schick 5 (1x3), Vlaeminck 15, Maeter 2.

La bande à Sébastien Dufour avait de bonnes raisons de ne pas snober son adversaire du jour car Kain navigue dans les eaux waterlootoises au classement et c’est également l’équipe à lui avoir infligé la première défaite.

En l’emportant avec la manière de 24 unités, le team de la cité du Lion (où manquait John Kabangu, empêché professionnellement) a fait oublier l’écart de 14 points de l’aller. Dans la perspective des play-off, les Waterlootois sont donc positifs à l’average. Ils auront aussi l’avantage du terrain en cas de belle face aux Tournaisiens. Il semble qu’outre Kain, Cointe, Ciney et Belleflamme veuillent participer au tour final.

Mené les trois premières minutes par l’ASTEK (7-8), Waterloo a très vite pris la direction des opérations. En proie à quelques soucis défensifs (au rebond et dans les rotations), les Vert & Blanc obligeaient à plusieurs reprises leur coach à prendre des temps morts comme à 27-26 (12e): "Les gars, on a toujours un temps de retard pourquoi ? Parce qu’on joue à un mètre de l’homme !"

L’attaque waterlootoise permettait au RWB de reprendre de l’avance. Adrien d’Hose, Delbrassine et Careme y allaient de leurs tirs extérieurs ou de leurs pénétrations amenant 49-43 au repos.

À la reprise, un 18-3 refroidissait les ardeurs hennuyères (67-46 ; 27e). Waterloo avait réglé ses soucis au rebond défensif mais peinait face au zone-press de Kain qui réapparaissait via un 0-8: 67-54 (29e). Dans tous les bons coups, Delbrassinne et Vlaeminck reprenaient le large pour signer un succès convaincant: 92-68. "C’est bien de gagner face à Kain, maintenant on se doit d’embrayer pour nos deux prochains déplacements à Tilff et Neufchâteau", émet le coach Dufour, qui se félicitait de la précision retrouvée aux 6,75m (10x3). Ces déplacements auront lieu ces jeudi et dimanche.