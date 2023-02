Avec deux formations très offensives comme Grez B et Walhain, on ne s’ennuie jamais ! C’était une nouvelle fois le cas samedi soir avec une partie ultra-ouverte et au bout des 90 minutes, un total de dix buts – dont certains qui valaient le coup d’œil – du suspense et beaucoup de rythme.

Les vingt premières minutes sont folles et c’est d’abord Chennou qui ouvre la marque pour Grez après cinq minutes sur une faute de main de Brieuc Koninckx. Le capitaine visiteur Palange lui répond immédiatement pour le 1-1 avant que Kisonde ne décoche une frappe limpide en pleine lucarne des 25 mètres pour le 2-1. Un coup du chapeau de Bastien Koninckx permet aux Walhinois d’égaliser à la 20e sur penalty, de reprendre l’avantage à la 25e sur une frappe du milieu de terrain suite à un mauvais dégagement du portier grézien et de faire le break à la 47e sur un nouveau penalty. C’est 2-4, il reste encore pas mal de temps à jouer et les deux équipes n’ont pas fini de nous époustoufler car Meys fait 2-5 sur un caviar de Royen avant que Beaunom ne réduise l’écart sur un nouveau penalty (3-5) et que Kisonde n’inscrive son second but de la soirée via un lob astucieux (4-5). Le dernier fait d’armes de la rencontre reviendra finalement à Jérôme Joiret qui ponctuera le score à 4-6 en plantant son 19e but de la saison.

Les jeunes Gréziens auront posé des soucis à l’ogre de la série et auraient même pu revendiquer davantage sans quelques approximations défensives. "C’est dommage de perdre de la sorte car dans le contenu, nous avons fait jeu égal avec Walhain, pestait le T2 Florian Wilmot. On leur offre la plupart des buts et je pense réellement que sans ces cadeaux, Walhain n’aurait jamais gagné cette rencontre."

Le triplé salvateur de Bastien Koninckx

T1 walhinois Mathieu Michielsens était ravi du succès des siens, un peu moins de la manière. "Venir prendre trois points ici à Grez n’est jamais évident, on peut donc être satisfait. Le plus dur a été fait même si nous avons été trop approximatifs derrière et pas assez tueurs devant le but adverse. Je n’en veux à personne car le plus important c’était clairement de venir chercher la victoire." Le triplé de Bastien Koninckx a fait beaucoup de bien à ses couleurs. "On s’est fait peur inutilement mais nous avons été au-dessus et je pense que la victoire est amplement méritée. Je n’ai pas joué énormément ces derniers temps à cause de petits soucis cardiaques, je reviens doucement dans l’équipe et ces trois buts me font donc plaisir car ils ont vraiment aidé l’équipe à glaner ces trois points", analysait le n° 11 Walhinois.