Orp n’avait plus gagné depuis le 17 septembre ! "L’accouchement a été douloureux car on tenait le bon bout en menant 2-0, indique Gaëtan Gramme (T1). Là, on a eu un quart d’heure de flottement où l’on encaisse sur un penalty dans le coin du rectangle puis sur une touche, mais on a relevé la tête pour aller chercher le 3-2 sur une déviation."

Du côté de Jodoigne, "on aurait pu prendre les trois points si l’arbitre avait sifflé un penalty en notre faveur à 2-2, estime Frédéric Stoffelen (T1). Face à un adversaire surtout dangereux sur phase arrêtée, on a eu une belle réaction à 2-0 avec 7 U19. À la fin, l’un d’eux commet une faute de frustration, on prend une rouge et on encaisse le dernier but suite au coup-franc."

Beauvechain – Perwez B 1-1

Buts: Voos (1-0, 10'), Nyabokongo (1-1, 87').

Petit coup d’arrêt pour les Aviateurs qui ont été rejoints en fin de partie. "On aurait dû gagner ce match au nombre d’occasions, estime Jabran Albahtouri (T1). Après une très bonne première mi-temps, la seconde fut très brouillonne. Willaert loupe le 2-0 seul face au gardien et notre adversaire égalise sur l’action suivante. On a sans doute été refroidi suite à la longue interruption en attendant l’arrivée de l’ambulance."

Perwez a perdu Hurdebise sur un ballon à bout portant dans la poitrine juste avant le repos. Les nouvelles étaient rassurantes samedi soir. "On a joué pour lui et même si c’était du 60-40 avec un but venu de nulle part en faveur de Beauvechain en première mi-temps, je pense qu’on n’a pas volé notre égalisation au vu de la seconde période car j’ai vu des guerriers", apprécie Didier Liroux (T1).

Incourt – Wavre-Limal B 0-2

Buts: Mommaerts (0-1, 67'), Chanteux (0-2, 87').

Les visiteurs ont assuré l’essentiel. "On n’y était pas en première mi-temps: manque de rythme, précipitation, etc. Rééquilibrer les choses à la mi-temps a payé même si Incourt a une belle occasion à 0-0 et qu’on a dû patienter pour marquer. Ce but a libéré les joueurs et on s’est montré plus dangereux. Vu les moyens à disposition, le score est satisfaisant", résume Mohamed Riani (T1).

Dans l’autre camp, "il y a une action litigieuse qui aurait mérité un penalty en notre faveur à 0-1, estime Vincent Charlet (T1). A près avoir eu les situations les plus chaudes en première période, une grosse partie de l’équipe a lâché physiquement et on a perdu Michaël Pierquin (doigt cassé) sur blessure. Mais vu qu’on a joué avec une organisation new-look, ça s’est mieux passé que prévu."

Mont-St-Guibert – Chastre B 7-0

Buts: Verniest (1-0, 2'), Maniet (2-0, 31'), Verniest sur pen. (3-0, 35'), Torrekens (4-0, 70'), Spreutels (5-0, 80'), Verniest (6-0 sur pen. et 7-0, 82' et 88').

Les Guibertins ont bien réagi après la défaite en semaine contre Beauvechain. "On va retenir les trois points car ce n’était pas un grand match de foot mais on en ressort avec notre première clean sheet de la saison, remarque Gaël Vanderbrugge (T1). Face à un adversaire un peu plus faible qu’à l’aller, on a rapidement ouvert le score puis on a eu pas mal d’occasions qu’on n’a concrétisées qu’en fin de mi-temps."

En face, "on s’est compliqué la tâche dès le départ avec une dizaine d’absents et on n’a pas livré un bon match tactiquement et techniquement, regrette Jonathan Fadeur (T1). M ont-Saint-Guibert n’avait pas besoin de nos erreurs et, en plus, on a été inexistant offensivement."

Mélin – Huppaye 2-0

Buts: Brieven (1-0, 8'), Pynebrouck (2-0, 41').

Huitième succès d’affilée pour Mélin. "Ce n’était pas notre meilleur match de la saison, avoue Benoit Lamine (T1). On a eu dur de rentrer dedans car on n’était pas sur les deuxièmes ballons et on a beaucoup raté. On aurait pu tuer le match à la reprise, on a un peu reculé et ce fut assez haché. Mais, on a su faire le gros dos par moments, ce qui nous permet de poursuivre sur notre lancée."

Huppaye n’avait plus perdu depuis le 13 novembre. "On a vu deux mi-temps différentes, analyse Laurent Moinil (T2). Avec le vent plus la descente, Mélin a mis deux goals en première mi-temps, ce qu’on n’a pas réussi à faire en deuxième malgré notre domination dans le jeu. Leur victoire est méritée, oui et non, car c’est une équipe très solide qui a su nous surprendre sur de longues balles au-dessus de la défense."