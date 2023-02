P2B: Wavre-Limal continue sur sa bonne lancée en battant 3-2 Saintes, le leader

Le début de rencontre ne s’est pourtant pas passé comme prévu pour Wavre-Limal. Dominée en première période, l’équipe s’est d’abord fait plusieurs fois surprendre par les attaquants de Saintes. Mais il a fallu attendre la seconde période pour l’ouverture du score et le doublé d’Es-Sadiki pour les Saintois.

Pas de panique pour autant du côté wavrien. Quelques minutes plus tard, le défenseur droit Ondobo a remis les pendules à l’heure coup sur coup. Un coup dur pour Saintes qui perd ses repères sur le terrain. L’occasion pour Moermans de délivrer toute l’équipe, permettant ainsi de récupérer les trois points et de montrer aux équipes de la série que Wavre-Limal est une équipe à craindre. "Ils sont venus ici en sachant que ça allait être difficile. Je pense que maintenant, plus personne nous sous-estime. Depuis que j’ai repris l’équipe, la balle roule pour nous. La chance sourit aux audacieux et nous, on va la chercher. Mais je dois reconnaître que ça aurait pu finir 5-5", affirme Ronald Michiels.

À Saintes, le constat est à la désillusion. "On était bien en place en première mi-temps, mais on a raté tellement d’occasions. Et puis on fait le plus dur en marquant deux fois et quelques minutes après la machine s’écroule. C’est triste à dire mais il y a des gars aujourd’hui qui n’ont pas répondu présent. Le plan tactique de jouer très haut s’est effacé après le deuxième but. Pourquoi ? Je n’ai pas la réponse", indique le T1 Dorian Nizot.