Buts: (1-0, 9'), Hazard (1-1, 60'), Velasco Plaza (1-2, 70')

Troisième victoire d’affilée et joli 9/9 pour Taner Akkan et ses hommes. En déplacement au Stade Everois, les Fusionnées prennent d’abord un but sur une phase arrêtée avant de se créer quelques possibilités via Hazard et Van Gestel. Avec un jeu plus direct, la RUTB passe devant après la pause via Hazard et Velasco Plaza pour une victoire somme toute assez méritée. "J’ai dû remanier ma défense car je n’avais aucun défenseur central de formation mais les gars ont respecté les consignes et je suis ravi de ces trois succès de suite. On marque toujours autant de buts mais on en prend beaucoup moins", souriait le T1 tubizien.

Lasne-Ohain – BX Brussels 3-2

LASNE-OHAIN: Pierret, Demeur R. (48' Dupont), Demeur F., Laklia, Stevens (75' Hotelée), Desnel, Charpentier, Duhot, Goffart, Theys (15' Ceusters), Dierinckx.

Buts: Dierinckx (1-0, 10'), (1-1 et 1-2, 12' et 50'), Dupont (2-2, 78'), Ceusters (3-2, 91')

Sans être particulièrement bons, les Lasnois ont surtout fait preuve d’une mentalité exemplaire et d’une force de caractère assez impressionnante pour renverser une situation qui paraissait pourtant compromise à un quart d’heure du terme. "Nous avons surtout été dans la réaction plutôt que dans l’action mais le penalty litigieux que nous concédons pour le 1-2 ait galvanisé tout le monde et les gars se sont révoltés pour une victoire que je considère comme logique même si nous n’avons peut-être pas montré notre meilleur visage", avouait le T1 Christophe Collaerts.

Sporting Bruxelles –Perwez 1-2

PERWEZ: Pletinckx, Verdeyen, Gérard, Salles, Larotonda, Hervera Rey, Gajanovic (75' Brassart), Fozin (90' Chalal), Ndione (90' Van Malderghem), Lambert, Vanderhaegen.

Buts: Gajanovic (0-1, 30'), Fozin (0-2, 65'), (1-2, 89')

Semaine de rêve pour les Perwéziens car après la belle et nette victoire ramenée de Genappe mercredi, ils ont fait coup double en allant s’imposer sur le terrain du Sporting Bruxelles, un autre candidat au titre. Volontairement bas sur l’échiquier, les Brabançons wallons laissent le monopole du cuir aux Bruxellois. Sur leur première vraie occasion, Gajanovic fait mouche et le plan de jeu a déjà fonctionné. La seconde période démarre sur les chapeaux de roue, Gajanovic loupe une énorme possibilité en frappant sur le poteau mais un corner de Salles trouve Fozin pour le 0-2 à l’heure de jeu. Les locaux réduiront l’écart en fin de rencontre. "Ce fut un match très fermé mais nous avons su nous montrer très intelligents et nous avons surtout marqué à des moments très importants. C’est une magnifique victoire et une semaine parfaite après la victoire à Genappe", s’enthousiasmait Fabian Bamps.

Grez – Stockel 3-0

GREZ: S’Jongers, Torres Valiente, Duhem, Wénin (46' Duchene), Pelizza, Gueuning, De Beule (80' Chennou), Bakala, Gasmi, Decroes (70' Beersaerts), Nineza (65' Srihi)

Buts: Decroes (1-0 et 2-0, 25' et 55'), Srihi (3-0, 70')

Après quelques semaines très compliquées sans victoire, les Gréziens se montrés solides, solidaires et ont su frapper aux bons moments face à une équipe de Stokel venue pour prendre des points. "C’était loin d’être une rencontre facile car Stockel s’est créé quelques occasions mais les gars ont eu la bonne réaction et c’était nécessaire après quelques déconvenues au niveau des résultats", précisait Sébastien Eggerickx (T2).

Genappe –Ixelles 1-1

GENAPPE: Hannon, Van Ophalvens, Van Landschoot, Berdayes, Fabry (70' Van Der Goten), Roulez, Sanchez Y Garcia, Brichart L., Pête, Maistriaux, Becker (75' Queimadelas).

Buts: Maistriaux (1-0, 73'), (1-1, 74')

Défaits mercredi dans le match au sommet face à Perwez, les Genappiens n’ont pu faire mieux qu’un partage hier après-midi face à un Ixelles qui était clairement venu pour son point. Genappe loupe de grosses possibilités en première mi-temps par l’entremise de Roulez et Maistriaux voit son but annulé pour un hors-jeu très limite. La seconde période est du même acabit et alors qu’ils pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant enfin le score grâce à Maistriaux, les locaux se font punir dans la minute qui suit à cause d’un manque de concentration.

Un partage au goût amer pour le T1 Julien Darquenne. "Il y a beaucoup de frustration et de déception car on doit toujours gagner cette rencontre. Nos attaquants sont moins prolifiques pour l’instant et il faut qu’on se remobilise."