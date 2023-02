Quarts temps: 17-20, 10-13, 19-15, 15-6.

NIVELLES: Diop 0, Cockmartin 3, Bataille 3, Navez 10, Di Fransceco 8, Goffin 11, Renversez 7, Bizet 8, Mulumba 7, Loubières 4.

RSW LIÈGE: Aerts 2, Hubert 0, Ntwa Elonga 0, Moons 0, Baeri 6, Mueplu Mal 6, Bruwier 10, Bojovic 18, Tiarhi Amrani 6, Duperoy 6.

Sans Vincent Renard samedi soir, les Nivellois doivent vite se rendre à l’évidence que la présence, dans les rangs liégeois, de Milos Bojovic fait mal au marquoir (17-20). Malgré cela, les Nivellois se serrent les coudes et leur collectif permet de gommer les erreurs individuelles. Cependant, cela n’empêche pas Liège de s’adjuger la première période (27-33). "Nous avons encore une fois été brouillons et nous avons encore une fois manqué de réalisme au niveau de la finition, constate le coach nivellois, Phivos Livaditis. Nous avons raté énormément de shoots dans la raquette. Nous étions seulement à 26% de réussite à deux points en première période. Mais heureusement, notre collectif a proposé quelques belles actions pour déjouer la défense de Liège."

Après la pause, les Nivellois sont un peu meilleurs et gomment leur déficit de points marqués. Plus efficaces et surtout plus réalistes en zone d’attaque, à la demi-heure, les Aclots sont revenus sur les talons des Liégeois (46-48).

Tout reste à faire. Après deux minutes dans le dernier quarts temps, voilà les Nivellois qui prennent pour la première fois l’avantage au score avec un tout petit point d’avance. "Nous avions déjà eu l’occasion de passer devant mais à chaque fois nous avions gaspillé nos chances de prendre l’avantage avec soit des shoots ratés, soit des lancers francs, explique le coach de Nivelles. Dans ce quatrième quart temps, nous arrivons enfin à convertir nos actions."

Liège qui lutte dans le bas du classement de TDM2 reprendra un court moment le score à son compte. À 6 minutes du terme, les Nivellois donnent un solide coup de rein pour reprendre les rênes du match pour ne plus les lâcher. Mais il ne faut pas croire que Nivelles surclasse Liège. Les Nivellois loupent encore quelques paniers faciles et une série de lancers francs. Heureusement, en défense, Rémy Loubières sécurise le rebond défensif permettant ainsi à ce Nivelles peu étincelant de conforter son avantage au marquoir (61-54). "Encore une fois, nous n’avons pas été bons dans le jeu, admet le mentor des Nivellois. C’est le deuxième match d’affilée que nous ne sommes pas au top. L’absence de Vincent Renard, les petits bobos, tout cela pèsent sur mes joueurs. Malgré cela les dix joueurs présents grâce à leur force collective ont fait le travail. Sans paniquer, sans se démobiliser, ils ont bien limité Bojovic et dans une moindre mesure cadenassé Bruwier, pour prendre cette victoire à domicile, avant deux déplacements compliqués à Ninane et à Stella Leuven."

Invaincu à domicile

En effet, en restant solidaires, les Nivellois ont préservé l’essentiel mais aussi leur brevet d’invincibilité à domicile, signant du coup un treizième succès en quinze matches. Comme l’annonce leur coach, les deux semaines qui viennent risquent d’être capitales pour la course au titre.