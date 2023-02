D3A: Un excellent match nul (1-1) pour Jodoigne à Onhaye, le leader

Une victoire n’aurait pas suffi aux "Rouges" pour s’emparer du deuxième ticket pour le tour final (Manage et Mons ont gagné de leur côté). Mais elle aurait eu le bon goût de la récompense, pour les troupes de Lionel Brouwaeys. "Je ne peux rien reprocher aux joueurs, si ce n’est un manque de qualité à la finition. Car, selon nos stats, on a obtenu 13 corners, 5 coups francs désaxés, et même 21 phases arrêtées dans le dernier tiers du terrain, 7 tirs cadrés, 8 qui ne l’étaient pas et deux qui ont flirté avec les poteaux", relevait le T1 d’une équipe qui se procura déjà quelques tentatives au premier acte, par l’entremise de Lambert, au four et au moulin, Gilain, Lorenzon ou encore Guiot. En face, seul Cassange s’offrait une fenêtre de tir, sans réussir à cadrer. Le but aurait pu tomber en fin de mi-temps, sur un "gag", quand Vanheukelom ratait sa passe en retrait pour son gardien. Heuseusement pour les "Canaris", sous l’effet du vent soufflant latéralement, le cuir passait à quelques centimètres de la cage…