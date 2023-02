D3A ACFF: Braine battu 0-2 par Mons sur des phases arrêtées

C’est en première période que les Brainois ont laissé passer leur chance sur des reconversions offensives mal exploitées. Et une faute sur la gauche du rectangle permettait à Kumbi de mettre fin à un cafouillage sur le coup-franc. Malgré plusieurs occasions (Kumbi, Lefranc et Cardon) au cours de la dernière demi-heure, les visiteurs durent se contenter du 0-2 et ils loupent finalement la deuxième tranche au goal-average. "Gagner ici n’est pas facile d’autant que Braine a aussi besoin de points, analyse Dante Brogno (T1). On l’a abordé avec beaucoup de respect, on s’est montré patient et on a su ne prendre aucun risque par moments. Je retiens aussi de bonnes séquences sur un terrain difficile. Le score aurait pu être plus lourd mais on fait la belle opération au classement en sachant qu’on revient de la quatorzième place après le 4/12 initial. Là, il reste un tiers de championnat à disputer et on est confiant en abordant un mois de février qui sera décisif."

Vestiaires

« Il faudra se battre pour ne pas descendre »

Les Brainois étaient logiquement déçus, hier. "Mis à part ces deux erreurs, Mons n’était pas plus fort que nous, estime le back droit, Jonathan Deglas. On avait pourtant bien entamé le match, avec une bonne mentalité, mais on a ce problème à la finition. Nibi (Coulibaly) a un face à face en première mi-temps et on a encore plusieurs possibilités par la suite, même si on était sur une spirale un peu descendante depuis le 0-1. Et c’est chaque fois pareil: on commet des fautes inutiles derrière et l’adversaire en profite. On a assez tapé sur le clou, il nous faut un déclic ! Heureusement, cette défaite ne change rien au niveau du classement, mais il va falloir se bouger si Braine ne veut pas descendre en P1."

Les bulletins des Brainois

Mwaso (5,5), Deglas (6,5), Samutondo (6), Lella (6), Aragon (5,5), Campitelli (5,5), Wallaert (6,5), Roman (6), Willaert (6), Ladrière (7), Coulibaly (6,5).