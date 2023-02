D2 ACFF: Rebecq bat Tubize-Braine 2-1 et remporte un derby passionnant et passionné

Pour preuve, après à peine huit minutes de jeu, une perte de balle de l’arrière-garde rebecquoise offrira la première opportunité de la rencontre et un face-à-face entre Giusto et le portier de Rebecq Vandermeulen. Une première action qui restera sans conséquence, mais qui n’aura visiblement pas servi de leçon aux Rebecquois, puisqu’à peine soixante secondes plus tard, une nouvelle perte de balle, quasi identique, permettra à Leite de se présenter seul face au but de Rebecq, et d’ouvrir la marque (0-1).

On pensait alors la RUTB, bien plus incisive, sur du velours, d’autant que dans les minutes qui suivront, les Tubiziens se créeront encore plusieurs belles opportunités pour tuer la rencontre, mais comme souvent dans ces cas-là, quand on ne conclut pas, on s’expose à une égalisation.

Un scénario qui se confirmera juste avant la pause, sur un coup-franc direct magistral de Bova, qui ramènera les deux équipes à égalité au moment de rentrer aux vestiaires (1-1).

Il faudra attendre la 77e, à l’issue d’une grosse demi-heure d’échanges équilibrés, dans une rencontre disputée, animée et passionnante, pour voir Thomas Depotbecker, bien placé à l’entrée du rectangle, décocher une frappe magistrale qui finira sa course dans la lucarne d’un Thomas De Bie qui ne pouvait que s’avouer vaincu (2-1).

Le dernier quart d’heure verra la RUTB pousser pour tenter de recoller au score, mais se heurter à un bloc Rebecquois infranchissable, galvanisé par la victoire qu’il s’apprêtait à pouvoir célébrer.

Des semaines de travail récompensées pour les Rebecquois

Après un match plein des deux équipes, c’est finalement Rebecq qui s’imposera, méritoirement, comme savourait le T1 Dimitri Leurquin. "On s’est un peu loupé en début de partie et dans notre schéma de jeu, c’est ce qui a offert deux grosses possibilités à Tubize. Après, nous avons eu la maturité pour ne pas paniquer et réajuster ce qui nous faisait défaut. En seconde mi-temps, on n’a rien laissé à nos adversaires. Nous avons été solides du début à la fin, mais surtout efficaces. Cette victoire vient récompenser des semaines de travail, durant lesquelles les joueurs n’ont pas été épargnés et se sont donnés sans jamais se poser de question ou râler. Avec du travail, on force souvent la chance. On mérite cette victoire, je suis super fier de mon groupe."

Les bulletins

Rebecq

Vandermeulen (7), Kouame (8), Cordaro (7), Camargo (7), Delsanne (8), Demolie (7), Bailly (6), Lufimbu (7), Bova (9), Depotbecker (8), Traore (8).

Tubize-Braine

De Bie (7), Delhaye (6), Tepe (7), Ouahouo (6), Denayer (6), Michel (6), Taroli (6), Garlito (7), Aarab (6), Giusto (5,5), Leite (6,5), Lkoutbi (7).