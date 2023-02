Les Chastroises ont tenu une bonne mi-temps face à une séduisante formation louvaniste. "Ce n’est que 0-1 à la pause sur un but stupide, sinon on était de nouveau bien organisé comme face à Genk, analyse le coach local, Michaël Verstraelen. Mais, on n’est jamais vraiment arrivé à sortir ni à produire un minimum de jeu pour inquiéter l’adversaire. La donne s’est répétée en deuxième période et le mental a un peu lâché quand on a pris le second but. De manière générale, c’était un peu pauvre face à une jeune équipe d’OHL dont le niveau m’a étonné et qui a bien progressé par rapport à l’aller."

La discussion d’après match "nous offre deux boutons sur lesquels appuyer: soit on laisse tomber et ça part en cacahuète, soit on est tous à l’entraînement ce lundi et on essaye de prendre des points par-ci par-là. Mais je pense que le groupe reste concerné et on va rencontrer quelques adversaires plus abordables sur papier." À commencer par un déplacement à Liège, samedi prochain.

CHASTRE: Charlier, Adens, Fregesse, Baez, Bernard, Houtart, Verstraelen, Goetynck (75' André), Francx (66' Houbrix), Genard, Arcoly (66' Sekelama).

Buts: Tassens (0-1, 28'), Van Den Brande (0-2, 52'), Schoeters (0-3, 56'), Van Den Brande (0-4, 68'), Tassens (0-5, 88').