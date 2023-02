Jonathan Kabangu sera absent du côté de Waterloo, mais Sébastien Dufour pourra compter sur le reste de son effectif. L’ASTEK, promu, compte 8 victoires en 15 matches. Et les Hennuyers sont juste derrière Waterloo au classement (9 victoires en 14 matches). Il y a donc un réel enjeu pour ce match. Sébastien Dufour le confirme. "Kain, c’est un peu une équipe à l’image de Waterloo. C’est une équipe qui est capable de tout mais qui est aussi capable de complètement passer à côté de son match. C’est en tout cas ce qui ressort de son parcours actuel pour sa première saison en régionale 1. De notre côté, nous n’avons pas oublié la grosse défaite concédée à Kain au match aller (87-69). On va clairement essayer de montrer un tout autre visage ou en tout cas de sortir une meilleure prestation que celle que nous avions livré au match aller."

C’est donc un doux parfum de revanche qui flottera dans les travées du hall des sports du Chenois, en sachant aussi que ce week-end, d’autres rencontres du côté de Liège, notamment, Belleflamme – Cointe et Tilff – Esneux, vont éclaircir le haut du classement où campent les Waterlootois. "L’objectif, dans la perspective des play-off, c’est évidemment la victoire, résume Sébastien Dufour. Et Kain, même s’il est promu, est un concurrent direct. Je ne connais pas les intentions de Kain à ce sujet mais je sais que parmi les équipes du top du classement, il y a quelques équipes qui ne souhaiteraient pas s’inscrire pour ces play-off (NDLR: Waremme, Loyers, Tilff et Esneux ne seraient pas intéressés). Ce qui fait que plus que jamais notre championnat est plus ouvert que prévu. Donc, tous nos matches sont désormais importants pour nous placer en ordre utile pour ce tour final."

Pour venir à bout de l’ASTEK, Waterloo devra sortir une prestation aboutie. "Contrôler le tempo, empêcher Kain de prendre confiance grâce à ses shoots à distance, être consistant en défense seront les clés pour remporter ce match", résume en conclusion le coach de Waterloo.