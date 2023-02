Un lancer et deux médailles pour Clara Scuttenaire, sur la piste de Louvain-la-Neuve

Passionnée d’athlétisme depuis l’âge de trois ans, cette pensionnaire de Chapelle-lez-Herlaimont a atterri au CABW un peu par hasard il y a un peu moins de quinze ans maintenant. "J’ai voulu commencer l’athlétisme très tôt, et le club le plus proche de chez moi, l’Aclo à La Louvière, ne permettait pas d’affilier un enfant de moins de six ans. Mes parents se sont alors tournés vers le CABW, qui eux acceptaient les enfants à partir de quatre ans, et comme je suis née en novembre, j’ai pu commencer dès le mois de septembre et depuis, je n’ai jamais su m’en passer !"

Objectif: un podium au national

C’est seulement à partir de quatorze ans que Clara aura découvert les lancers. Active tant au poids, qu’au marteau et au disque, l’athlète aclote espère monter à nouveau sur un podium lors des championnats de Belgique junior en mars. "Pour les championnats de Belgique toutes catégories, je ne sais pas encore si je serais qualifiée étant donné que je suis treizième de Belgique en toutes catégories, et bien souvent seules les douze premières sont sélectionnées. Quoiqu’il arrive mon objectif à court terme reste les championnats nationaux en junior. J’espère bien aller décrocher une nouvelle médaille."

Un objectif pour les semaines à venir qui sera suivi par la volonté de franchir la barre des 12 mètres 30 au lancer du poids, avant d’entreprendre des études d’enseignante, pour devenir professeur de mathématique. "J’ai bien entendu envie de continuer à progresser au poids. Je pense que j’ai encore une belle marge devant moi. D’ici quelques mois, je devrai combiner mon sport avec mes futures études, que j’espère pouvoir réaliser dans le coin, pour rester proche de la piste de Nivelles et pouvoir poursuivre les entrainements."