TDM2: Nivelles reçoit le Liège version Bojovic

L’ailier Serbe (1 m 98), né à Belgrade, a joué quelques saisons avec Liège avant de rejoindre Limburg United. À 41 ans, il était disponible et a signé avec la TDM2 de RSW Liège début janvier. "Compte tenu de sa grande expérience et de sa capacité de marquer beaucoup et facilement, cela change toute la configuration de l’équipe liégeoise. Sans parler de son intelligence de jeu offensive. Certes, Bojovic n’a jamais beaucoup joué sur sa vitesse, ni sur sa défense. Et cela ne doit pas avoir changé. Donc son jeu ne va pas être trop différent de ce que l’on a l’habitude de rencontrer à notre niveau. Cependant, il crée des espaces pour tous ces coéquipiers. Je ne suis donc pas rassuré d’avoir la chance de jouer contre Milos Bojovic. Liège, avec ses jeunes talents, a gagné en maturité. Les liégeois ont quand même une certaine expérience à notre niveau, et si on ajoute en plus toutes les interactions entre ces jeunes qui s’entraînent avec la D 1 et ceux qui sont habitués de jouer en TDM2, il y a matière à nourrir quelques inquiétudes, ajoute le coach de Nivelles. J’ai donc demandé à mon groupe d’y être attentif et de prendre cet adversaire avec beaucoup de sérieux. D’autant plus que nous devrons encore une fois nous passer des services de Vincent Renard qui n’est pas remis de sa petite élongation."

Malgré ses craintes, le coach nivellois reste ambitieux. Pour ce mois de février, pour toujours mettre la pression sur le leader Falco Gand, il table sur un 3 sur 3 de la part de son équipe. "On doit donc gagner ce match contre Liège. D’abord parce que nous jouons à domicile et que nous y sommes toujours invaincus. Ensuite, nous avons toujours des ambitions dans ce championnat et elles sont toujours d’actualité."