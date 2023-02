R2A Messieurs: Castors Braine en danger à Aubel

Les Brainois seront donc au complet pour ce qui s’apparente à la confrontation la plus importante de ce second tour. "C’est, à mon avis, le tout gros match du second tour, résume d’ailleurs Gianni Maren le coach des Castors. Aubel est l’équipe la plus physique du championnat, la plus costaude aussi. Il y a de la taille, du gabarit sur l’aile et en dessous. C’est en plus une home team et donc une équipe qui fait de très bons résultats à domicile. Ce n’est pas du tout un hasard si cette équipe est troisième du championnat. En ce qui nous concerne, c’est vraiment un déplacement très compliqué. Nous avons très bien préparé ce match, avec une semaine d’entraînements dans l’intensité et dans le combat physique parce que c’est ce qu’on va affronter ce week-end. Mes gars sont gonflés à bloc car ils sont conscients de l’enjeu de ce match. Nous sommes donc prêts mentalement et physiquement."

Dimanche, sur le coup de 17 h, on verra ce que ça donnera face à Aubel et si les Brainois poursuivent leur route magistrale vers le titre en préservant leur brevet d’invincibilité en portant leur compteur de victoires à seize. Ce qui serait tout bonnement exceptionnel.