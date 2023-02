R2 Messieurs: Un match à 6 points pour les Nivellois face au RSW Liège

Suite à sa victoire au BBC Brainois l’équipe liégeoise a coiffé les Nivellois au classement. Jusque-là aux abois, les Liégeois, depuis l’arrivée d’un repreneur pour le club, ont retrouvé des couleurs et de la hargne. De candidat à la descente, les Liégeois sont désormais bien partis pour se sauver. La donne a donc changé. Teodoris Alexandridis, le coach de Nivelles, n’est pas serein pour la venue du RSW Liège. D’abord parce qu’il sera privé de José Martinez et Matteo Callerami. Ensuite, si les Nivellois veulent aussi faire un pas vers le maintien, ils doivent en priorité viser la victoire. "C’est un match très important, en plus contre un concurrent direct, note le mentor des Nivellois. C’est même un match à 6 points que nous jouerons sans José et Matteo. Cela nous fera deux rotations en moins alors que nous devons tout faire pour l’emporter. Cette victoire, nous en avons besoin. On ne pourra l’obtenir que si notre engagement et notre concentration sont au maximum pendant 40 minutes." Reste à voir si les Nivellois seront capables de se sublimer pour ce match à 6 points. C’est leur survie en Régionale 2 qui est en jeu. En tout cas leur coach y croit.