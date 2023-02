R2 Dames: Une revanche à prendre pour le Rebond face à Fleurus

C’est un week-end spécial pour le Rebond Ottignies. Après avoir démarré l’année par une défaite face au dauphin du classement (Liège Panthers vainqueur 47-60 le 15/01), les Brabançonnes n’ont plus joué depuis trois semaines et ce samedi, elles se retrouveront à table et sur la piste de danse à l’occasion du gala des 50 ans de leur club au Blocry. "Je trouve ça bien ce genre d’événement", indique Sarah Dochez. La coach, également joueuse de la R1 (et qui devra être à 11h avec ses coéquipières à Herve Battice), voit le positif généré par le gala: "C’est comme un team building. On se retrouve dans d’autres circonstances. Je trouve que c’est important de se voir en dehors du terrain."